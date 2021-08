Le occasioni per ritrovarsi con gli amici in estate si moltiplicano. Per sentirsi a proprio agio ed essere liberi di prendersi tutto il tempo che si vuole, spesso si organizza qualcosa in casa anziché andare al ristorante o in pizzeria.

In un bel soggiorno raffrescato dal condizionatore o su una bella terrazza, si sta decisamente più comodi che al tavolo di un ristorante in mezzo alla folla.

Di certo, però, la padrona di casa deve darsi da fare per preparare le pietanze da offrire. Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato parecchi spunti utili in tal senso. In apertura di cena, ecco l’antipasto estivo fresco, genuino e più scenografico che ci sia. Mentre per la portata principale suggeriamo il classico piatto estivo in una variante elegante e raffinata che stupirà tutti.

Vediamo ora invece qualche idea sfiziosa per un più informale aperitivo.

Stiamo per proporre degli appetizer freschi, semplicissimi da preparare e che possono incontrare i gusti di tutti gli invitati.

3 aperitivi estivi facili e veloci da preparare senza cottura, semplicemente irresistibili

Polpettine di tonno e ricotta

C’è poco da spiegare data la straordinaria facilità che la ricetta richiede. Basta lavorare la ricotta con il tonno in scatola sgocciolato e ben sminuzzato. Aggiustare di sale e aggiungere un’erba aromatica a piacere. Si sposano molto bene il basilico, l’aneto o l’erba cipollina. Formare delle polpettine abbastanza piccole e rotolarle nei semini di sesamo per un tocco di colore. Far riposare 1 ora circa in frigorifero in modo che si compattino per bene.

Involtini di bresaola e zucchine

Con un pelapatate tagliare le zucchine per il lungo molto sottili. Farle marinare in una soluzione di olio, limone, sale e prezzemolo in modo che si insaporiscano.

Dopo circa 1 ora, sistemare 2 o 3 fettine di zucchina una accanto all’altra cercando di sovrapporle un poco. Sistemarvi sopra una fettina di bresaola e spalmarvi un cucchiaino di robiola. Arrotolare le strisce in modo da creare un rotolino. Chiudere con uno stuzzicadenti che sarà anche comodo per afferrare l’involtino.

Rotolini di salmone

In una ciotola lavorare del formaggio fresco spalmabile con aneto e olive nere tagliuzzate in pezzetti molto piccoli. Mettere una cucchiaiata di questa farcia al centro di una fettina di salmone affumicato e chiudere in modo da formare un rotolino. Tenere in frigorifero fino al momento di servire.

Ed ecco qui i nostri 3 aperitivi estivi facili e veloci da preparare senza cottura, semplicemente irresistibili.

Come si può notare abbiamo scelto tutte preparazioni che non richiedono alcuna cottura, neppure l’accensione del forno. Abbiamo inoltre cercato di variare il più possibile gli ingredienti in modo da accontentare tutti gli invitati!

