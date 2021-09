La colazione al bar è un rito tutto italiano. Eppure non è il miglior alleato se vogliamo salvaguardare o ridurre il nostro girovita. Purtroppo infatti la classica colazione italiana fuori casa prevede cibi e bevande ricche di grassi e zuccheri. Entrambi non solo favoriscono l’accumulo di grasso, ma anche l’insorgenza di malattie molto gravi. Ad esempio, ridurre al minimo il loro consumo, insieme ad altri piccoli accorgimenti, potrebbe ridurre del 30% il rischio di cancro.

Certo questi non sono pensieri che ci passano per la testa mentre ci gustiamo il nostro cappuccino al bar. Infatti, non è necessario farlo, basta prendere le giuste abitudini per goderci la colazione senza pensieri. Abbiamo selezionato 3 alternative da ordinare al bar per mantenere la linea senza troppe rinunce. Queste si contrappongono a quelle che ordiniamo solitamente, ma sono comunque dei degni sostituti. Senza contare che non sempre abbiamo l’opportunità di mangiare a casa a colazione e non possiamo certo saltarla. La colazione, infatti, potrebbe definirsi il pasto più importante della giornata. È questa che fa ripartire il metabolismo dandoci le energie necessarie per arrivare a pranzo senza bruschi cali e picchi di glicemia. Infatti, non dobbiamo neanche saltare la colazione pensando che faccia bene alla linea. Ci farà solo arrivare più affamati al pranzo.

3 alternative da ordinare al bar per mantenere la linea senza troppe rinunce

Partiamo dal cibo per eccellenza che consumiamo al bar: il cornetto. I cornetti sono per la stragrande maggioranza dei prodotti industriali che vengono scongelati e riscaldati la mattina. Questi sono ricchi di grassi idrogenati e zuccheri e sarebbero quindi da evitare. In alternativa possiamo scegliere i dolci preparati direttamente in loco, come le torte. Oppure, se proprio non vogliamo rinunciare al cornetto, scegliamolo vuoto e integrale. Questo ridurrà la quantità di zuccheri e ci darà un certo apporto di fibre.

In realtà, la cosa migliore sarebbe optare per soluzione con un numero di calorie molto più basso. Esempio perfetto è una bella macedonia di frutta fresca senza zuccheri aggiunti. Se il bar in cui andiamo solitamente non è provvisto, possiamo pensare di cambiarlo almeno per qualche giorno a settimana. Si tratta infatti di un’alternativa sana e dietetica, meglio ancora se abbinata all’avena per consumare qualche fibra. Oltretutto, la frutta fa parte di quell’insieme di alimenti Che potrebbe ridurre il rischio di cancro, a patto di consumarne 400 grammi al giorno.

Infine siamo arrivati alle bevande. Caffè e cappuccino sono fra quelle più apprezzate, e non sono di per sé tanto caloriche. Il problema sta quando aggiungiamo lo zucchero. Sostituiamolo col dolcificante o la stevia, oppure riduciamo la quantità di zucchero gradualmente sino ad eliminarlo. Però la terza cosa che potremmo ordinare è sicuramente una spremuta fresca. Attenzione, non succhi di frutta, che purtroppo nascondono ingredienti poco salutari. Una spremuta invece ci darà la carica, grazie ai suoi zuccheri naturali e vitamine.