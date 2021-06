Tra i prodotti che tutti utilizziamo in cucina ci sono i fogli di alluminio, anche detto “carta stagnola”. Li usiamo per conservare i cibi, per cucinare i piatti al cartoccio e per mille altre cose. Ma è un’abitudine a cui dovremmo fare attenzione. L’alluminio, secondo il Ministero della Salute, se non trattato in maniera corretta può causare danni alla salute. Ecco perché oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo 3 alternative al pericoloso alluminio per conservare i cibi e averli sempre freschi.

Usiamo la cera d’api

La prima alternativa all’alluminio sono i panni a base di cera d’api. La cera d’api ha grandi capacità traspiranti ed è ottima anche per evitare la formazione di batteri sui cibi. Negli Stati Uniti questi fogli completamente biologici erano già noti ma da qualche anno si trovano facilmente anche in Italia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In commercio ne possiamo reperire di vari tipi e forme ma i materiali di realizzazione sono quasi sempre gli stessi. Ovvero cotone, cera d’api e oli naturali (i più usati sono quelli di nocciola e jojoba). La particolarità di questi fogli è che una volta scaldati aderiscono completamente alle superfici dei cibi. E possiamo usarli più e più volte per ogni tipo di alimento.

3 alternative al pericoloso alluminio per conservare i cibi e averli sempre freschi: i coperchi di silicone e la carta assorbente

Un’altra valida alternativa alla carta stagnola sono i coperchi di silicone. Mettiamo i cibi da conservare in un piatto o in un contenitore e copriamolo con un tappo di questo materiale. In commercio ne esistono di varie dimensioni e misure e si adattano bene a ogni tipo di recipiente. In più possiamo anche lavarli e riusarli più volte. Una soluzione decisamente eco-friendly.

Per conservare affettati, formaggi e insaccati possiamo sostituire l’alluminio con un panno di stoffa o con dei fogli di carta assorbente. Carta e stoffa favoriscono la traspirazione ed eviteranno la formazione di muffe e batteri. Ma non solo. Permetteranno ai nostri cibi di rimanere più freschi e di durare più a lungo in frigo.