Il caffè è davvero insostituibile? Ebbene esistono ben 3 alternative al caffè per rimanere svegli e in forma. Non vi stiamo chiedendo di rinunciare al caffè a colazione. Per noi italiani è un rito insostituibile. Vogliamo, invece, soltanto proporvi 3 alternative al caffè per rimanere svegli e in forma quando ne avete già presi troppi, ma avete una noiosa riunione o un’estenuante lezione universitaria e vi si chiudono gli occhi.

La scienza, infatti, ci viene in soccorso indicandoci altri alimenti altrettanto efficaci, ma più sani, per essere vigili ed attenti. Ecco, dunque, le 3 alternative al caffè per rimanere svegli e in forma.

Il tè mate, una delle alternative al caffè per rimanere svegli e in forma

Una prima alternativa al caffè è il tè mate. Si tratta di una bevanda, ricavata dalla pianta yerba mate, molto utilizzata in Sud America. Contiene una sostanza, la caffeina, che stimola il sistema nervoso potenziando le attività mentali, nel contempo aumentando l’energia e favorendo la concentrazione.

È utile anche per mantenere la linea grazie al suo effetto saziante e diuretico. Da ultimo, ma non meno importante, migliora l’umore riducendo significativamente l’ansia.

Il tè mate può essere consumato sia caldo che freddo. È anche disponibile in pasticche. Infatti, è sempre più diffuso il suo utilizzo fra gli sportivi al fine di potenziarne le prestazioni fisiche. Non sono stati riscontrati ad oggi effetti collaterali.

Il chewingum ci mantiene vigili e recettivi

La seconda delle 3 alternative al caffè per rimanere svegli e in forma è il chewingum. Più di uno studio ha dimostrato, infatti, che la gomma da masticare può aumentare la nostra attenzione mantenendoci vigili e ricettivi. Tuttavia, alcune gomme da masticare contengono ingredienti di origine animale. Pertanto, se seguite una dieta vegetariana, bisogna prestare attenzione nello scegliere quella giusta.

L’aromaterapia, efficace alternativa al caffè

Per ultima, ma non meno efficace come alternativa al caffè, ci viene in soccorso l’aromaterapia. Annusare l’olio essenziale di limone, infatti, attiva i nostri ricettori neuronali, migliorando l’attenzione ed il livello di energia.

Addirittura in Giappone, sulla base dei risultati ottenuti dai ricercatori, l’olio essenziale di limone viene diffuso negli uffici attraverso il sistema di ventilazione. Ha, infatti, un notevole effetto calmante. Aiuta, pertanto, a prendere le decisioni importanti con la giusta lucidità mentale. Ecco perchè, dunque, possiamo includere anche l’aromaterapia tra le 3 alternative al caffè per rimanere svegli e in forma.

Non vi resta che scegliere una delle 3 alternative al caffè, senza rinunciare, però, a quella che è una delle nostre tradizioni culturali più consolidate: il caffè della mattina non si tocca!