3 alimenti sani e nutrienti per rendere lucido e bello il pelo del nostro cane e 1 antico rimedio per igienizzarlo senza medicine

Cambio di stagione in arrivo e la casa si riempie di peli di cane. Anche se il manto del nostro amico è corto e rado, i batuffoli li troveremo ugualmente. C’è in ballo il cambio della muta e il nostro amico sveste il cappotto per mettere gli abiti estivi. Proprio col cambio di stagione e l’arrivo delle temperature più miti il nostro amico sta all’aperto più volentieri e gioca tra l’erba e la terra. Oltre ai trattamenti antiparassitari che saranno da fare coi primi caldi, anche il pelo è a rischio. Se d’inverno è il divano il set preferito del nostro amico, adesso è il giardino.

A farne le spese è anche il suo manto. Considerando che non dovremmo lavare troppo spesso il cane, come suggeriscono gli esperti, cerchiamo allora qualcosa che renda il pelo più bello e brillante. Tra tutti i rimedi naturali, segnaliamo ai nostri Lettori questi 4: 3 alimentari e 1 detergente.

Dei semi che stanno conquistando il Mondo

I semi di Chia stanno davvero conquistando il Mondo, tanto da essere definiti un “superfood”, ossia un cibo completo di nutrienti. Ricchissimi di vitamine, minerali e antiossidanti, la loro forza è data anche dalla presenza massiccia di acidi grassi omega 3. Sostanze che, nell’uomo servono a proteggere cuore e pelle e, nei nostri amici, anche il pelo. Come ricorda la scienza i semi di Chia sarebbero anche alleati di fegato e intestino, organi preposti alla pulizia e al corretto metabolismo. Ecco perché farebbero bene anche al manto del nostro amico.

Vitamina B e luteina, potentissimo antiossidante, sono l’importante eredità che le uova potrebbero donare ai nostri cani. Due sostanze che permettono al pelo del nostro amico di mantenersi più lucente, ma soprattutto più idratato. Il consiglio sarebbe quello di fornire ai nostri amici delle uova che provengano da allevamenti a chilometro zero. Prima di darle comunque al nostro cagnolino, consultiamo il veterinario per capire le quantità da fornire.

Uno degli alimenti che molte popolazioni utilizzano anche per la salute dei propri capelli e l’avena. Alleato della digestione e vero e proprio spazzino dell’intestino, agirebbe con tutte le sue vitamine e i suoi minerali anche sulla qualità e sull’aspetto del pelo del nostro amico.

Acqua e aceto di mele per lucidare il pelo

3 alimenti sani e nutrienti per rendere lucido il pelo con l’alimentazione. Ma se vogliamo renderlo bello anche dal di fuori, ecco 1 cucchiaio di aceto di mele in 1 tazza d’acqua. Mescoliamo i 2 ingredienti e frizioniamoli sul pelo per un manto lucido da mostra canina.

