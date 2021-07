Molte persone, sia uomini che donne, soffrono di infertilità. A differenza della sterilità, l’infertilità è una patologia reversibile. Mentre la sterilità è l’impossibilità di concepire, l’infertilità è l’assenza di concepimento dovuta a fattori che possono variare se trattati con le giuste cure mediche. Seguire uno stile di vita sano aiuta certamente, sia per i maschi che per le femmine. Anzi, diventa fondamentale dopo la soglia dei quarant’anni, quando una diminuzione della fertilità è fisiologica.

Tra i fattori che influiscono c’è senza dubbio l’alimentazione. Dieta e fertilità sono strettamente correlati, come viene confermato dal Direttore del Centro Fertilità di Milano, Luciana De Laurentis. La Dottoressa afferma che un organismo fertile sia anche il frutto di un giusto equilibrio tra i nutrienti. In questo articolo vediamo 3 alimenti che aumentano la fertilità dopo i quarant’anni più un consiglio pratico da tenere sempre a mente. Questi consigli alimentari sono stati pubblicati dalla rivista scientifica Fertility and Sterility nel settembre del 2018.

3 alimenti che aumentano la fertilità dopo i quarant’anni più un consiglio pratico

I primi alimenti che non possono mancare sulle tavole di chi vuole aumentare la fertilità sono quelli ricchi di omega-3. Tra questi citiamo certamente il pesce azzurro (come sgombro, sardine e alici) ma anche la frutta secca e la carne di cacciagione. Questi grassi buoni, nonché essenziali per il nostro organismo, stimolano ovaie e gonadi come fossero ormoni.

Altri cibi immancabili per la fertilità sono quelli che forniscono acido folico. Per riconoscerli, sono quasi tutte le verdure a foglia verde: spinaci, ricola, bieta, ma anche i broccoli. L’acido folico non solo aiuta a correggere eventuali problemi di fertilità, ma contribuisce anche alla formazione del DNA del feto durante la gravidanza. Infine, di fondamentale importanza sono gli alimenti antiossidanti che contengono polifenoli, su tutti il cacao e l’olio extravergine d’oliva.

Sempre attenzione al peso

A questi consigli alimentari bisogna unirne un altro. Per mantenere alto il tasso di fertilità è importante mantenere il peso corporeo all’interno delle soglie di normalità. Quindi, per capire quale sia è sufficiente calcolare il Body Mass Index (BMI) con la formula: peso corporeo/altezza (in centimetri) al quadrato. Per rientrare nella normalità il numero ricavato deve essere compreso tra 18,5 e 25. Essere sottopeso o sovrappeso influisce negativamente sulla fertilità.

