Noi italiani abbiamo veramente tanti pregi ma anche alcuni difetti che proprio non vogliamo eliminare. Uno di questi è sicuramente la cosiddetta “ansia del ritorno”, ossia lo stress che ci piglia dopo le vacanze. Da questo punto di vista siamo straordinariamente fantastici perché a differenza di molti altri popoli, riusciamo quasi a guastarci le vacanze. Siamo infatti famosi in tutto il mondo perché in un solo giorno riusciamo ad abbattere il beneficio di un’intera vacanza. Ecco allora 3 alimenti assolutamente necessari per non deprimere il cuore il cervello dopo le ferie estive. Senza correre subito in farmacia per acquistare ansiolitici e calmanti, vediamo di venire incontro al nostro organismo con la semplicità della tavola.

Disintossicare per stare meglio

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un principio che vale sempre per la salute del nostro organismo è quello di mantenerlo più pulito e disintossicato possibile. Questo vale anche e soprattutto nel periodo di ritorno dalle ferie, nelle quali sicuramente anche a tavola avremo un po’ sgarrato. Ricordiamo infatti che agire sul benessere di fegato e intestino, significa ottenere benefici a 360° per tutto l’organismo. Quindi se ne abbiamo la possibilità riempiamo il frigorifero di frutta e verdura di stagione. Approfittiamo ancora di queste settimane in cui avremo infatti la presenza di molti prodotti stagionali buoni e benefici.

3 alimenti assolutamente necessari per non deprimere cuore e cervello dopo le ferie estive

Detto della frutta e della verdura, che possiamo considerare alla fine sotto un’unica voce, gli altri 2 alimenti che anche i medici ci consigliano sono:

i cereali integrali;

gli alimenti ricchi di omega-3.

La maggior parte di noi sicuramente in vacanza avrà consumato i cosiddetti “cereali raffinati”, che sono poi quelli più comuni. Parliamo quindi di pane, grissini, piadine, pasta e dolci di ogni tipo. Abbiamo più volte sottolineato come la scienza dell’alimentazione sconsigli di alimentarci troppo spesso con questi cibi. È infatti dimostrato che facilitano l’invecchiamento cellulare. È arrivato il momento di cambiare rotta e almeno per un periodo preferire i cereali integrali. Molto più ricchi di fibre e nutrienti, permetteranno al nostro organismo di depurarsi, ma senza far mancare energia e forza necessari. Non dimentichiamo nemmeno che i cereali integrali sono molto più facili da digerire e avviano prima il processo metabolico.

L’importanza dei cibi con omega-3

Ecco, forse il pesce non è mancato sulle nostre tavole durante le ferie estive, soprattutto per coloro che le hanno trascorse al mare. Il consiglio è allora quello di continuare a nutrirsene, perché mantenere costante il livello di acidi grassi essenziali è importantissimo per la salvaguardia della nostra salute. Ricordiamo ancora una volta l’importanza di questi alimenti che combattono l’invecchiamento, favorendo invece la salute del cuore e del cervello.

Approfondimento

Incredibile come la chiamino erbaccia ma non costa nulla e fa benissimo alla salute