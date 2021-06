Estate con caldo e sudore è il trio caratteristico di questi mesi almeno da giugno a settembre. E l’inizio della bella stagione ha dato subito la conferma che le estati sono e saranno sempre più calde in tutta l’area mediterranea. Testimoni ancor di più ne sono gli Europei di calcio itineranti di quest’anno con partite in contemporanea a Roma e Londra. Qui sole, afa e caldo, là fresco e pioggerella. Ancora una volta però l’alimentazione è un fattore determinante anche per sentire meno caldo e stare meglio. Ecco 3 alimenti assolutamente da evitare per non sudare continuamente e puzzare sempre.

3 alimenti assolutamente da evitare per non sudare continuamente e puzzare sempre

Attenzione alla carne rossa, sì proprio quella succulente delle grigliate con gli amici e i colleghi. Sarà pur vero che dopo l’esilio e la pandemia non vediamo l’ora di riunirci tutti assieme attorno al barbecue ma questo alimento è uno dei peggiori per la nostra sudorazione. Spiegazione semplicissima: i grassi animali e le proteine massicce che compongono le carni rosse sono un vero e proprio tour impegnativo per digestione e metabolismo. Il fisico si appesantisce e dopo una super scorpacciata non ci rimane che quel senso di stanchezza unito all’aumento della sudorazione. Cerchiamo di limitare e sostituire con le carni bianche.

Il nostro amatissimo caffè

Ahinoi spiace dirlo ma uno degli alimenti, in questo caso bevande, da ridurre in piena estate è il nostro amatissimo caffè. E la cosa si complica perché l’estate ci indebolisce e andiamo proprio alla ricerca del caffè. Secondo le statistiche di consumo, infatti noi italiani beviamo più caffè in estate che d’inverno. Questo probabilmente anche per la sua funzione sociale e conviviale. Il caffè ma così come il tè sono bevande eccitanti e per questo aumentano la sudorazione.

La nostra curiosità finale

Siamo abituati noi italiani a chiudere il pranzo con un pezzetto di formaggio che, con il suo senso di freschezza sembra donarci ristoro. Sensazione sbagliata ed effetto devastante sulla sudorazione. Parliamo ovviamente dei formaggi più grassi e calorici, difficili da digerire. Via libera invece alla crescenza e alla ricotta.

