Riuscire a trovare posti originali e poco affollati ad agosto è un’impresa quasi impossibile anche perché le ferie si concentrano in questo periodo. Infatti, soprattutto durante la settimana di Ferragosto è impensabile trovare un posto tranquillo in cui godersi un momento di relax. Ma se già è difficile trovare posti non troppo affollati, lo è di più riuscire a fare una vacanza non troppo costosa. Ad agosto, e a Ferragosto soprattutto, i prezzi schizzano alle stelle, creando non pochi problemi per chi cerca una vacanza senza spendere troppo. Ma ecco 3 affascinanti mete alternative dove trascorrere il Ferragosto 2021 senza spendere un patrimonio.

Il mare della Croazia

La Croazia è un luogo meraviglioso tutto da scoprire e a pochi passi dall’Italia. Le sue coste hanno poco da invidiare alle mete balneari italiane più conosciute. Ma la caratteristica positiva della Croazia è che non è troppo costosa. Ad agosto qui si riescono a trovare ancora delle mete non troppo affollate e decisamente più economiche dell’Italia. Che sia in una delle isole caraibiche del Mar Adriatico o nelle coste della penisola balcanica, la Croazia è una meta che non deluderà.

La natura in Slovenia

Le grotte di Postumia, il lago di Bled, il Parco Nazionale del Tricorno, sono tutte delle incredibili mete naturalistiche che si trovano in Slovenia. La Slovenia è un territorio ancora poco conosciuto dal punto di vista turistico. Eppure, è una nazione incredibile dal punto di vista storico, culturale ma soprattutto naturalistico. Anche la Slovenia, come la Croazia si trova a pochi passi dall’Italia e soprattutto è molto economica rispetto alle mete italiane tradizionali.

Le città in Polonia

Per tutti quelli che preferiscono trascorrere il Ferragosto in una grande città ed esplorarne tutte le vie nascoste, non ci si può perdere la Polonia. È questa l’ultima delle 3 affascinanti mete alternative dove trascorrere il Ferragosto 2021 senza spendere un patrimonio.

Lublino, Cracovia, Varsavia, se d’inverno sono fredde e cupe durante l’estate si trasformano in calde e coloratissime mete perfette per ogni avventura. Anche la Polonia dal punto di vista delle spese è piuttosto economica. Durante la settimana di Ferragosto si possono trovare offerte vantaggiose per ogni esigenza.

