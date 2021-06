Quando cerchiamo dei posti suggestivi dove passare un weekend o una giornata alternativa non dobbiamo per forza fare viaggi interminabili in località remote. Spesso non lo sappiamo, ma vi sono dei luoghi stupendi da visitare a pochi chilometri da casa.

Infatti, anche vicino alle grandi città sorgono località splendide e suggestive. I dintorni della capitale non sono da meno. Questi 3 affascinanti borghi storici e culturali vicino a Roma lontani dalle rotte turistiche sono la meta perfetta per una gita fuori porta da favola. Eccoli qui, scelti per il suo pubblico dalla nostra Redazione.

3 affascinanti borghi storici e culturali vicino a Roma lontani dalle rotte turistiche

Il primo è Arsoli un piccolo comune a circa 50 minuti d’auto da Roma, alle pendici dei Monti Simbruini. Nonostante le dimensioni ridotte racchiude un importante patrimonio culturale. Il suo edificio di punta è lo splendido Castello Massimo dell’XI secolo, che domina il borgo con le torri e il parco. Altri punti di interesse sono costruzioni di stampo religioso come la cappella di San Rocco e la Parrocchiale del Santissimo Salvatore. Appena fuori centro, invece, si può ammirare lo scenografico paesaggio delle Rocce della Femmona Morta, imponenti torrioni di calcare naturali. Degna di nota anche la vicina Grotta di Re Pipino, in cui si racconta vi sia racchiuso un tesoro.

Anguillara Sabazia

A meno di un’ora dalla capitale, sui monti Sabatini e vicino alle acque del lago di Bracciano, sorge il borgo di Anguillara Sabazia. Risalente al I o II secolo a.C., è impregnato del fascino religioso e medievale. Qui sono magnifiche le chiese di Santa Maria Assunta, quella della Madonna delle Grazie e di San Francesco. A sud del centro storico è locato il Fortilizio Orsini del XV secolo con il Mastio, due edifici in passato utilizzati a scopo difensivo. Da visitare anche i suggestivi Giardini adiacenti.

Albano Laziale

Altro paese meritevole di visita è Albano Laziale. I due edifici simbolo sono la chiesa barocca di Santa Maria della Stella e la Tomba degli Orazi e Curiazi, una dirimpetto all’altra. Entrambe sorgono sul terreno che ospitava antiche aree cimiteriali cristiane. Da visitare anche le vicine catacombe di San Salvatore, il Museo Civico di Villa Ferrajoli, l’Anfiteatro del III secolo e i giardini di Villa Doria.