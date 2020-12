Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il periodo delle feste natalizie non coincideva solo con i regali di Natale e gli acquisti per pranzi e cene con amici e parenti, ma anche con maggiori incassi degli autolavaggi. Non è un segreto, infatti che alla vigilia delle feste, gli italiani puntassero ad avere una vettura particolarmente luccicante. Ecco allora che assieme ai nostri Esperti vedremo tre accorgimenti semplici ed economici per la pulizia della nostra auto e la rimozione dei piccoli graffi sulla superficie della carrozzeria.

Il lucido da scarpe

È un sistema artigianale che quasi sempre riesce a eliminare i piccoli graffi superficiali della carrozzeria: il lucido da scarpe. Consigliato soprattutto per i colori scuri delle vetture, ha la capacità di sostituire egregiamente la classica cera per la rimozione dei graffi. Consigliamo, ovviamente, di utilizzare un colore più scuro rispetto alla carrozzeria della nostra auto. Il modo di applicarlo è lo stesso di un prodotto specifico, utilizzando un panno morbido e passando il lucido direttamente sul graffio.

Il dentifricio

Tra i 3 accorgimenti semplici ed economici per la pulizia della nostra auto e la rimozione dei piccoli graffi sulla superficie della carrozzeria ecco, a sorpresa il dentifricio. Non ce ne vogliano le case produttrici dei prodotti specifici, che rimangono comunque leader del settore, ma anche il dentifricio ha un suo perché. Agirà, infatti, come un impasto levigante, che, grazie ai suoi ingredienti, attenuerà decisamente l’estetica così sgradevole di un graffio sulla carrozzeria. I nostri Esperti consigliano addirittura l’utilizzo di un dentifricio specifico con azione sbiancante.

Lo smalto per le unghie

E, qui parliamo in assoluto della scelta più temeraria e più audace delle 3, ma, lo smalto per le unghie potrebbe simbolicamente consentire la vittoria psicologica delle nostre mogli sulla macchina graffiata. Nel caso in cui abbiamo in casa uno smalto per le unghie dal colore simile alla nostra carrozzeria, possiamo provare a utilizzarlo su di essa. Forse, non sarà il caso di adoperarlo su di una vettura nuova, costosa e fiammante. Ma, una sperimentazione magari su una parte di carrozzeria non troppo evidente e di una vettura usata, potremmo anche pensare di farla.

Due piccoli trucchi per finire

Infine, due piccoli accorgimenti per le nostre auto di casa:

la polvere di caffè inserita nel posacenere per eliminare l’odore di fumo e comunque gli odori presenti all’interno dell’abitacolo;

dei vecchi calzettoni da calcio con cui coprire i nostri tergicristalli nel caso in cui la macchina non sosti in un garage, o comunque al chiuso. Ci permetteranno infatti di preservare dal gelo e dalla screpolatura le gommine e le spazzole stesse, con relativo risparmio per non acquistarle nuove.

Questi, in sintesi, i 3 accorgimenti semplici ed economici per la pulizia della nostra auto e la rimozione dei piccoli graffi sulla superficie della carrozzeria. In materia di autovetture, consigliamo ai nostri gentili Lettori l’approfondimento dell’articolo sui bonus 2021 in arrivo sull’acquisto di auto ibride.

