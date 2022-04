3.240 euro è la multa da pagare per i furbetti che si imbattono in questo nuovo dispositivo già attivo sul territorio

La tecnologia fa passi da gigante, si sa. Talvolta però non sono tutti a nostro favore. Per quanto le regole imposte dal Codice della Strada abbiano lo scopo di salvaguardare la nostra salute, alcune cattive abitudini dei guidatori sono dure a morire. Abbiamo già parlato di altri casi in cui gli automobilisti, credendosi furbetti, cercano di eludere li controlli e le sanzioni.

Il nome del dispositivo è Trumcam

Ma stavolta quello che per una vita è stato l’incubo dei guidatori si è trasformato in realtà, ed il suo nome è Trumcam. Ebbene, 3.240 euro è la multa da pagare per chi non è in regola e si imbatte in questo nuovo strumento in dotazione alle Forze del’Ordine.

In pratica è un telelaser che è in grado di scovare qualsiasi infrazione, che sia un eccesso di velocità rispetto al limite consentito, una chiacchierata al cellulare durante la guida o una cintura slacciata. Ricordiamo poi che oltre alla sanzione pecuniaria tutti questi comportamenti scorretti possono impattare anche sul tesoretto dei nostri punti della patente, azzerandoli anche in una volta sola.

Ebbene, questo nuovo apparecchio è dotato di puntatori laser che arrivano ad inquadrare chiaramente la strada fino a 1.200 metri dalla loro postazione, tanto di giorno quanto di notte. È inoltre in grado di vedere anche cosa succede all’interno del veicolo stesso, qualsiasi esso sia. Sarà dunque impossibile pensare da oggi in poi di rallentare nei pressi della postazione di un autovelox fisso, pensando così di farla franca.

3.240 euro è la multa da pagare per i furbetti che si imbattono in questo nuovo apparecchio già attivo sul territorio

Le immagini che il Trumcam registra sono molto ben definite, visto il suo lungo raggio di azione. Contestare quindi una sanzione a posteriori diventa pressoché impossibile. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già dato il benestare all’utilizzo di questo dispositivo nel lontano 2011.

L’ultima funzione di cui è in possesso questo apparecchio non lascia scampo. Ebbene, la Motorizzazione Civile incrocierà i dati in suo possesso con quelli registrati del telelaser . Dunque, verranno anche sanzionati i veicoli sprovvisti di assicurazione oppure in ritardo con la revisione del mezzo. Possiamo dire quindi che l’incubo dei guidatori furbetti si è trasformato in realtà a tutti gli effetti.

Sono circa 500 i Trumcam attivi sul territorio italiano al momento. Il progetto prevede a breve l’installazione di nuovi dispositivi su tutto il territorio italiano.

