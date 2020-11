Sul web in questi giorni circolano notizie su un nuovo contributo economico in arrivo. Il bonus riguarderebbe le famiglie con bambini, giusto in tempo per le feste. Ma ci sono svariati dubbi al riguardo. In molti, dunque si chiedono: sui 3.000 euro di Bonus Natale INPS, cosa c’è di vero? Gli Esperti di Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa fanno chiarezza.

Cosa sarebbe il Bonus Natale INPS da 3.000 euro

Negli ultimi giorni, le voci riguardo a un Bonus Natale INPS hanno inondato il web. In molti dicono che la misura riguarderebbe le famiglie con bambini inferiori ai tre anni di età. Un altro requisito sarebbe l’Isee inferiore ai 25.000 euro. Le domande sarebbero da inviarsi entro il 20 dicembre 2020. A quel che si dice, i beneficiari potrebbero ricevere fino a 3.000 euro. Per le famiglie italiane si tratterebbe di una vera boccata d’aria fresca, giusto in tempo per le feste. Il portale e i social dell’INPS, infatti, sono sommersi da richieste e accessi riguardanti il nuovo contributo economico. Dunque, sui 3.000 euro di Bonus Natale INPS, cosa c’è di vero?

Arriva la smentita dell’INPS

Sollecitato dalle numerose domande, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fatto chiarezza. Ha infatti pubblicato una smentita sul sito web ufficiale. Vi si legge che non esistono benefici diversi da quelli già previsti dalle norme. Si raccomanda inoltre ai cittadini un principio di buon senso: rifarsi sempre al portale istituzionale e ai canali social ufficiali in caso di dubbio. Ma allora, da dove arrivano le voci su un nuovo bonus in arrivo? La confusione nasce dal bonus asili nido. Le famiglie con figli dagli 0 ai 3 anni possono infatti richiedere tale contributo. Il bonus annuo arriva fino a 3.000 euro per le famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000 euro. L’importo massimo mensile è dunque di 272,72 euro.

