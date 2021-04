Ancora molti analisti continuano a parlare di bolla speculativa a Wall Street ma i livelli di prezzo raggiunti sono giustificati a parer nostro dal premio per il rischio. Con rendimenti negativi dei tassi o vicino alla zero, investire in Borsa è l’unico modo per ottenere dei rendimenti accettabili in un certo lasso di tempo.

E poi, la continua rotazione settoriale, continua scaricare non solo gli oscillatori grafici ma anche la possibilità che si vada in “ipercomprato da sopravvalutazione” su tutti i titoli azionari.

Non vediamo al momento quindi possibili pericoli di ribassi duraturi nel tempo. Da agosto in poi di quest’anno, come scritto su queste pagine da mesi, inizieremo a essere leggermente “più guardinghi”. Ci sono sulle Borse mondiali delle storie interessanti di valore che vanno “sfruttate” come delle opportunità per ingressi.

Il nostro Ufficio Studi oggi valuta questo caso davvero interessante: 278% il gap fra prezzo corrente e fair value per questa società di gestione patrimoniale quotata a Wall Street. A chi si riferisce? A Victory Capital Holdings, Inc., che opera come società di gestione patrimoniale in tutto il mondo.

Il titolo (NASDAQ:VCTR) ha chiuso la giornata di contrattazione del 6 aprile al prezzo di 26,39 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 15,63 ed il massimo a 27,22.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza 1,8 miliardi di dollari.

Si prevede che gli utili cresceranno del 13,86% all’anno mentre sono cresciuti del 128,6% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (11 giudizi) stimano un fair value in area 28,90 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 100 dollari.

278% il gap fra prezzo corrente e fair value per questa società di gestione patrimoniale quotata a Wall Street. La strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista. Per chi vuole comprare il titolo in ottica da Buy and Hold inserire lo stop loss a 24,71 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 30 dollari. A 24/36 mesi in area 60 dollari. Supporto di breve a 25,38.

Il nostro giudizio è Strong Buy long term.

Si procederà per step.