Delle vicissitudini extra-calcistiche della Juventus abbia già accennato in un precedente report. Se a queste, poi, si aggiungono i risultati non proprio brillanti ottenuti nelle competizioni in corso, si capisce come il titolo della compagine bianconera abbia perso circa il 60% nell’ultimo anno. Una performance decisamente peggiore della media del settore di riferimento che ha visto un guadagno del 10% circa.

Proprio nell’ultima giornata di campionato, però, la squadra guidata da Massimo Allegri ha dato segnali di ripresa. Quindi, dopo la ripartenza in campionato per la Juventus potrebbe anche essere il momento di ripartire in Borsa.

Le quotazioni, infatti, sul time frame settimanale hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 0,4049 euro che avevamo preannunciato ormai mesi fa. Addirittura, il prezzo del titolo è andato ancora più giù del livello, previsto, ma questo può accadere.

Se sul time frame settimanale il fondo è stato raggiunto, sul mensile la strada al ribasso è ancora lunga. Come si vede dal grafico, infatti, c’è ancora spazio per il raggiungimento del supporto in area 0,3334 euro dove dovremmo attenderci qualche reazione.

A questo punto, quindi, lo scenario più probabile è quello che vede la partenza di un rimbalzo in area 0,3334 euro. Rimbalzo che potrebbe continuare fino in area 0,5933 euro. Quanto accadrà in prossimità di questo livello, poi, determinerà il futuro di medio/lungo del titolo.

Bisognerà prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nelle prossime settimane. L’attenzione dovrà essere massima in quanto, visti i livelli raggiunti, il prossimo movimento potrebbe essere molto violento.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione oltre il 50%.

Avvertenza

Come scritto più volte, infatti, i titoli legati alle società sportive hanno un andamento abbastanza diverso da quello degli altri titoli quotati. Una vittoria o una sconfitta inattesa, infatti, posso provocare grosse escursioni di prezzo.

Dopo la ripartenza in campionato per la Juventus potrebbe anche essere il momento di ripartire in Borsa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 17 dicembre con un ribasso del 5,84% rispetto alla seduta precedente a quota 0,3580 euro.

