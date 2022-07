Le ricette estive sono un toccasana per liberarsi dal caldo afoso. Ma anche per sorprendere piacevolmente a tavola con qualche ingrediente di stagione. Se vogliamo realizzare una pasta fredda per il lavoro o la spiaggia ci sono tante idee da cui prendere spunto.

Ma, se volessimo cominciare con un aperitivo fresco e intrigante, potremmo servirci di un preziosissimo frutto di questo periodo. Ovviamente si tratta del melone. Piace a così tante persone che il web ci inonda di ricette in cui è il protagonista indiscusso.

Spesso lo si serve in compagnia del prosciutto crudo o con qualche altro affettato prelibato. Tuttavia i modi di realizzare un buon piatto a base di questo frutto sono tantissimi. E, grazie alle 3 idee creative per tagliare il melone che forniremo, potremo stupire i commensali con un servizio praticamente impeccabile.

Come riconoscere un frutto maturo

Il primo passo per dare vita a qualche stuzzichino coi fiocchi è quello di scegliere un prodotto adeguato. Non tutti i meloni sono uguali, questo è chiaro, e prediligere quello giusto inciderà sull’esito finale della ricetta.

Quando siamo al supermercato, potremmo trovarci di fronte a qualche cesto pieno zeppo di meloni. Per capire quale possa fare per noi dovremo innanzitutto osservare il suo aspetto. Un melone senza ammaccature o segni e dal colore brillante potrebbe essere un buon punto di inizio. Verifichiamo inoltre la presenza del peduncolo, e che questo sia di un verde acceso.

Una volta preso in mano, accertiamoci che la buccia sia bella spessa e leggermente elastica. Quando la schiacciamo, non dovrebbe restare l’impronta del dito. In caso di incertezza tra due meloni, prediligiamo quello più pesante.

3 idee creative per tagliare il melone e servirlo a tavola in antipasti e buffet

Per servire elegantemente il nostro melone in tavola potremmo realizzare dei golosi cestini. Togliamo le estremità e appoggiamolo su un tagliere. Facciamo tre incisioni parallele e leviamo le parti laterali, conservando quella in mezzo. Sbarazziamoci anche di semini e filamenti interni, poi togliamo la buccia attorno al manico. Con l’aiuto di uno scavino rimuoviamo la polpa, da cui avremo ottenuto tante palline da inserire nel nostro cestino.

Altamente scenografici sono anche gli spiedini. Appena tagliato il melone, ricaviamo ancora una volta le nostre sfere di polpa. Ora possiamo infilarle in qualche stecchino per spiedini, alternandole con delle roselline di prosciutto.

Infine, potremmo impressionare tutti con delle fantastiche coppette. Ripetiamo il procedimento iniziale servito per realizzare i cestini, ma questa volta tagliamo via una sola estremità. Appoggiamo il lato cavo sul piatto e affettiamo in due il melone in orizzontale. Separiamo le calotte ed eliminiamo i semi da quella inferiore.

Col solito scavino otteniamo le palline di frutta e le adagiamo nel cestino, coprendolo con la calotta superiore. Ed ecco la nostra goduriosa coppetta pronta da servire.

Lettura consigliata

Non le solite melanzane al forno o fritte ma queste più leggere e veloci regalano un contorno facile e sfizioso