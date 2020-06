20 modi di battere il mercato. I portafogli su cui forniamo consulenza per i nostri investitori hanno superato l’epidemia di COVID-19. Possiamo dirlo con certezza. Per noi il COVID-19 non è stato un disastro. Lo abbiamo dimostrato con i numerosi articoli che avete potuto leggere quotidianamente qui. Il loro tono era ben diverso dal pessimismo diffuso e dal terrore mediatico che avete letto altrove. La volatilità che la pandemia ha causato sui mercati si è invece rivelata un’opportunità notevole. E la cosa si è ripetuta anche di recente, con lo storno a cui abbiamo assistito la settimana scorsa.

Come abbiamo fatto ottenere buoni risultati agli investitori? Ecco come e perché. 20 modi per battere il mercato. Questi suggerimenti non sono adatti a tutti coloro che frequentano i mercati, e trattano di azioni e obbligazioni. La maggior parte dei gestori di fondi sono troppo grandi per attuare alcune di queste politiche, lo diciamo senza problemi. Ma per noi, che consigliamo clienti retail, investitori individuali con portafogli anche robusti, ma certamente piccoli, e senza problemi di liquidità, la ricetta che segue è vincente. 20 modi per battere il mercato, quindi. Vediamoli.

20 modi di battere il mercato

Mettere gli investitori al primo posto. . Avere la possibilità di andare al 100% di contanti. . Avere il coraggio di mettersi in contanti, quando e se serve. . Non avere emozioni. . Vedere ogni momento come un’opportunità. . Non concentrarsi sempre sul lungo termine. . Mettere l’asset allocation prima della scelta dei singoli titoli azionari, quando necessario. . Non fare grandi (e impossibili) previsioni sul futuro. . Non pensare o dire mai “Va bene così, alla fine andrà tutto bene”. . Inoltre è importante anche scegliere i titoli azionari in base ai temi. . Guardare il gregge, non unirsi al gregge. . Sapere che, a volte, la qualità titoli azionari posseduti non farà alcuna differenza. . Essere decisi. Essere audaci. . Prendere decisioni in fretta. . Non c’è mai fretta di comprare. . Essere flessibili di mente. . Vendere facilmente, per capitalizzare. . Essere iper-vigilante. . Essere agili. Infine, non avere il “Portafoglio dei cretini”. Che non è nient’altro che un portafoglio pieno di titoli che sono già maturi, e che hanno tutti i fondi di investimento o tutti gli ETF. Di conseguenza, un portafoglio che al massimo performerà come il mercato, ma mai meglio.

Molte delle cose che abbiamo detto le potete fare anche da soli, se notate. Ma è meglio che le facciate accompagnati da un consulente d’investimento. Farsi aiutare da un professionista è sempre meglio che fare da soli.