20 minuti al giorno di questi esercizi da fermi che si fanno ovunque e senza sforzo e potremmo passare indenni la prova costume

Maggio è alle porte e per moltissime persone è arrivato il momento di intensificare gli allenamenti in vista della prova costume. In questi giorni fervono le ricerche online su esercizi, diete, alimenti depurativi e tutto ciò che potrebbe farci dimagrire in breve tempo. Purtroppo, però, non tutti hanno il tempo giusto da dedicare all’allenamento. Oppure la voglia di faticare e passare interminabili ore tra i pesi della palestra. Ma niente paura. 20 minuti al giorno di questi esercizi che si fanno da fermi e in qualsiasi luogo potrebbero darci una grossa mano. Scopriamo di che si tratta e i motivi per cui sono davvero adatti a tutti.

Lavoriamo sui muscoli delle braccia con gli esercizi isometrici

Prima di scoprire gli esercizi perfetti per affrontare senza patemi la prova costume, è obbligatoria una premessa. Anche se sono adatti a tutti e non richiedono l’uso di pesi e movimenti complessi, è sempre meglio evitare il fai da te. La contrattura e lo stiramento sono sempre dietro l’angolo e il consiglio è quello di farsi aiutare da un personal trainer qualificato.

Se abbiamo ricevuto l’ok, possiamo iniziare con gli esercizi isometrici che sfruttano le contrazioni muscolari. Il primo è ottimo per definire i muscoli delle braccia. Mettiamoci seduti davanti a un tavolo, rilassiamo la schiena e appoggiamo i palmi delle mani sotto al piano. Inspiriamo aria e pieghiamole ad angolo retto. Da qui spingiamo verso l’alto buttando fuori l’aria fino ad avvertire tensione. 20 secondi e poi possiamo ripetere per altre 2 volte.

L’esercizio della sedia al muro

Quasi tutti lo conosciamo ma l’esercizio della sedia al muro resta un grande classico del fitness. Questo perché con l’aiuto di una semplice parete riusciremo ad allenare le gambe, i polpacci e il sedere. E allo stesso tempo rinforzeremo la muscolatura che circonda il ginocchio, una delle articolazioni più a rischio infortuni.

Appoggiamo la schiena al muro, rilassiamoci e scendiamo lentamente con le gambe verso il basso. Creiamo un angolo retto tra gambe e muro e manteniamo la posizione per i soliti 20 secondi. Ricordiamoci di respirare sempre e poi torniamo su. Una volta presa dimestichezza con il movimento, possiamo provare a scendere anche più in basso.

20 minuti al giorno di questi esercizi da fermi che si fanno ovunque e senza sforzo e potremmo passare indenni la prova costume

L’ultimo esercizio da inserire nella routine quotidiana è pensato appositamente per rinforzare i muscoli addominali e per ridurre la pancetta. Ed è davvero semplicissimo. Sediamoci sul pavimento e rilassiamo le braccia. Da questa posizione proviamo ad alzare leggermente le gambe e a indietreggiare contemporaneamente con la schiena portando avanti le braccia. L’obiettivo è quello di rimanere in equilibrio sul sedere per 20-30 secondi. Forse all’inizio troveremo difficoltà a mantenere la posizione ma dopo qualche prova riusciremo anche a migliorare l’equilibrio del corpo.

Lettura consigliata

Basta al seno cadente a 50 e 60 anni con questi semplici esercizi che possiamo fare anche a casa e in ufficio