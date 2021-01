Chi sta a dieta è sempre lì a controllare le calorie dei cibi. Si ricorda che le calorie dipendono anche da quanti grammi si mangiano di un cibo. Ad esempio il cioccolato: molti pensano essere grasso e calorico, in realtà, quando ne vengono mangiati solo 10 grammi, ci offre solo 59 kcal. Quindi è importante ricordarsi che tutto (o quasi tutto) dipende dalle quantità.

Ma cioccolato a parte vediamo 2 verdure sotto le 50 calorie ottime per chi è a dieta ma non solo. E ovviamente non stiamo parlando di solo 10 grammi, ma di molti di più. Queste verdure si possono cucinare in moltissimi modi. Quindi vedremo anche alcune ricette che si possono fare.

Le carote

La prima verdura è la carota. Infatti è quasi sorprendente, ma in 100 grammi di carote vi sono 41 kcal. Le carote infatti sono una verdura con poche calorie, super adatta a spuntini pomeridiani, oppure da mangiare cruda nell’insalata o bollita con della carne. Oltre ad essere una verdura con pochissime calorie è una verdura che fa molto bene al corpo umano. Infatti abbassa i livelli di colesterolo LDL e , tra le altre virtù, ha funzioni diuretiche e proprietà antiossidanti.

I finocchi

La seconda verdura è il finocchio. Infatti 150 grammi di finocchi contengono 41 kcal. Quindi anche questi sono ottimi per chi a dieta. Come le carote anche i finocchi si possono sgranocchiare nel pomeriggio a merenda, oppure si possono mangiare in insalata e ancora al forno. Mi raccomando se si vogliono fare in forno è importante prendere i finocchi femmina perché più morbidi. Anche il finocchio fa molto bene. Infatti ha proprietà depurative per fegato e sangue. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie e contiene vitamina A e C.

Ecco trovate le 2 verdure sotto le 50 calorie ottime per chi è a dieta, ma non solo.

