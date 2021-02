Quando si cuoce la pasta a volte l’acqua che bolle deborda dalla pentola. Una cosa che può capitare benissimo mentre si cucina e ci si allontana un momento dai fornelli. Ma con un piccolo sistema si può evitare tutto questo. Ecco allora 2 trucchi per non far debordare l’acqua dalla pentola mentre bolle.

Perché l’acqua a volte deborda?

Succede che quando si butta la pasta in pentola, a contatto con l’acqua bollente “si ammorbidisce”. In pratica succede che comincia a perdere amido, soprattutto se la pasta non è di grande qualità. L’amido inizia a risalire la pentola per accumularsi in alto alla superficie dell’acqua.

Intanto l’acqua bolle, ovvero la fiamma in basso alla pentola riscalda l’acqua che sale su a forma di bolle, fino ad arrivare in superficie. Ora succede che l’amido accumulatosi in superficie crea un vero e proprio tappo. Le bolle allora risalgono ma non riescono più ad uscire a causa del tappo d’amido. È così che la pressione spinge il tappo fino a che non deborda dalla pentola.

Il trucco per non far debordare l’acqua dalla pentola mentre bolle

Ora il trucco della nonna veramente geniale è quello di versare dell’olio nell’acqua di cottura. L’olio infatti ha il potere di separare l’amido in superficie. In questo modo si creano dei varchi e attraverso di essi le bolle d’acqua riescono a passare senza che trabocchi.

Molti credono che mettendo l’olio nell’acqua della pasta, la pasta non s’incolla. Un’idea sbagliata, perché l’olio se ne va subito sopra in superficie, non riuscendo a mescolarsi con l’acqua. La pasta perciò resta nell’acqua a cuocersi senza toccare l’olio.

Il sistema del cucchiaio

C’è un altro sistema per non far debordare l’acqua bollente ed è quello del cucchiaio di legno. Si appoggia un cucchiaio di legno di traverso giusto al centro tra bordi della pentola. L’amido si accumula attorno al cucchiaio e lascia la zona dei bordi liberi per far uscire le bolle d’aria. Anche in questo modo l’acqua non deborda.

2 trucchi per non far debordare l’acqua dalla pentola mentre bolle che inoltre impediscono al gas di spegnersi evitando disastri.

