Avere delle piante nel giardino, in balcone o anche dentro casa è qualcosa che arricchisce sia l’ambiente che noi stessi. Se si vuole diventare un pollice verde o anche se si è esperti già, si sa che la cura della pianta è un impegno. Bisogna prendersi cura della terra, combattere possibili insetti e parassiti. Ma soprattutto bisogna provvedere al fabbisogno di acqua fondamentale per la loro vita. A tal proposito ecco 2 trucchi per la cura delle nostre piante con solo due bottiglie di plastica.

L’irrigazione a necessità

Il primo trucco che vogliamo proporre risolve dimenticanze e problemi di tempo. Può succedere infatti che non si ricordi sempre di innaffiare i vasi, compromettendo la salute delle nostre piante. Può capitare anche che si debba stare fuori casa per qualche giorno, soprattutto d’estate. Se il periodo di assenza è lungo sappiamo che al nostro ritorno dovremo dire addio ad alcune delle nostre piantine.

C’è un modo però per risolvere questi problemi. Prendiamo due bottiglie di plastica di diverse dimensioni. In base alle dimensioni del vaso o della richiesta d’acqua scegliamo il formato delle bottiglie. Prendiamo quella più piccola e tagliamole circa a 2/3, scaviamo una buca nella terra che possa contenerla. Successivamente riempiamola con dell’acqua. Ora invece tagliamo quella più grande e tagliamola a metà. Prendiamo la metà con il tappo e mettiamola sopra la bottiglia più piccola come se fosse un coperchio. Spingiamola leggermente nel terriccio, quel che basta per renderla stabile.

Ed ecco che abbiamo già finito! Infatti il calore, il sole faranno lentamente evaporare l’acqua della bottiglietta più piccola. Si formeranno quindi delle goccioline all’interno di quella più grande. Queste scivoleranno e andranno nella terra annaffiandola. Quindi più tempo, più sole, più calore più le nostre piante avranno bisogno di acqua e più il nostro irrigatore gliene darà.

Partiamo dal basso

Vediamo adesso il secondo dei 2 trucchi per la cura delle nostre piante con solo due bottiglie di plastica. In questo caso bisogna dire che ci sono piante che per vari motivi, tra cui le radici profonde, preferiscono un’annaffiatura dal basso. Per questo prenderemo una bottiglia di plastica gli applicheremo dei piccoli fori per quasi tutta la lunghezza. Successivamente la interreremo lasciando uscir fuori solo la parte apicale comprendente il tappo. Dopodiché verseremo dell’acqua nella bottiglia. Tramite i fori che abbiamo fatto l’acqua irrigherà omogeneamente la pianta dall’interno. Andando anche a bagnare tutte le radici e anche più lentamente. Così da evitare sprechi per la troppa quantità di acqua versata in un solo momento.

Con questi 2 trucchi per la cura delle nostre piante con solo due bottiglie di plastica occuparci di loro sarà più semplice.