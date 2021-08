L’estate è un bellissimo periodo dell’anno perché ci dona un senso di libertà e leggerezza, ma in questa stagione il nostro corpo è maggiormente esposto ai fattori ambientali. Infatti, il sole, il sale, il mare e il vento possono sciupare la nostra pelle e i nostri capelli. Possiamo aiutare i nostri capelli grazie a due semplici rimedi e a un po’ di cura quotidiana, che ci permetteranno di trasformare in docili e lucenti anche i capelli più stopposi.

Ecco come fare 2 trattamenti nutrienti per i capelli secchi e sciupati dopo l’estate da realizzare facilmente in casa

Il primo trattamento è indicato per proteggere i capelli secchi e sfibrati. Per realizzarlo bastano pochi e semplici ingredienti di cui disponiamo in casa, ovvero:

un albume d’uovo;

due tuorli;

un cucchiaino di miele;

un cucchiaino d’olio d’oliva;

il succo di un limone.

Iniziamo con montare a neve l’albume, aggiungiamo i tuorli, il miele, l’olio di oliva e il succo di limone; dobbiamo lavorare il composto fino a quando non sia amalgamato molto bene. Appena pronto, procediamo a massaggiare con il composto i capelli bagnati e il cuoio capelluto. Lasciamo in posa per qualche minuto e sciacquiamo abbondantemente, assicurandoci che anche gli ultimi residui di shampoo siano scomparsi.

Il secondo trattamento è più semplice da realizzare ed è pronto in cinque minuti. Per realizzarlo, bastano due ingredienti di cui disponiamo sempre in casa, ovvero:

un tuorlo d’uovo;

due cucchiai di olio di oliva.

Dobbiamo incorporare l’olio al rosso d’uovo mescolando bene. Stendiamo la crema, così composta, subito sui capelli e massaggiamo delicatamente. Avvolgiamo un asciugamano intorno ai capelli e lasciamo agire per 30 minuti. Laviamo i capelli e risciacquiamo con accuratezza.

Alcuni consigli per l’utilizzo dei due trattamenti

I due trattamenti sono a base di uova, per cui devono essere utilizzati appena prepararti. Inoltre, non sono indicati per coloro che abbiano una specifica intolleranza alle proteine delle uova.

Infine, i due trattamenti vanno applicati con accuratezza, distribuendo il composto in modo uniforme su tutta la lunghezza del capello dalle radici alla punta, solo così le sostanze saranno assorbite pienamente.

Grazie a questi 2 trattamenti nutrienti per i capelli secchi e sciupati dopo l’estate da realizzare facilmente in casa i nostri capelli diventeranno lucenti e morbidi valorizzando il nostro aspetto in vista degli impegni lavorativi autunnali.

La cura dei capelli, danneggiati in estate, non può prescindere dalla cura di altri parti di sé quali gli occhi, la pelle del viso le mani e i piedi.