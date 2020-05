Quasi di 14 miliardi di euro (dati del MEF) sono state le richieste dei risparmiatori privati per il BTP Italia. Il titolo di Stato patriottico i cui fondi andranno per l’emergenza coronavirus e per la ricostruzione. La sottoscrizione è terminata. Se non lo hai preso, adesso puoi attendere di comprarlo sul mercato. Oppure puoi puntare su altri BTP, magari che rendono di più. Come questi: ecco 2 titoli di Stato che battono il BTP Italia.

2 titoli di Stato che battono il BTP Italia

Hai perso il BTP Italia? Pazienza. Di seguito ti illustreremo le caratteristiche di due titoli di Stato altrettanto patriottici, e che battono il BTP Italia in rendimento. Il primo è il Buono del Tesoro Poliennale scadenza 1 giugno 2027 (Isin: IT0001174611). Il titolo vanta una cedola annua del 6,5%. Ai valori attuali, di 134,6 centesimi, se detenuto fino alla scadenza ha un rendimento medio annuo lordo del 1,55%. A fine febbraio i prezzi erano attorno ai 143 centesimi. Il crollo delle Borse gli ha portati a 130 centesimi, per poi risalire ai valori attuali. Nei prossimi mesi potrebbe tornare nuovamente verso quota 140

Un rendimento del 2% lordo

Per chi non ha fretta e vuole spuntare un rendimento annuo almeno del 2%, ecco il BTP con scadenza ad agosto del 2034 (Isin: IT0003535157). Anche in questo caso la cedola è ghiotta perché è del 5%. Ai prezzi attuali di 135,5 centesimi se viene portato a scadenza il rendimento medio annuo lordo sarà di poco superiore al 2%. Anche questo Buono Poliennale ha subito i ribassi di marzo. A febbraio quotava sopra la soglia dei 148 centesimi, poi il crollo fino a 130 centesimi. Anche per questo titolo ci sono le possibilità di un ritorno dei prezzi verso i massimi di 148 centesimi. Con la possibilità di fare una bella plus valenza in conto capitale.