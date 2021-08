Cosa attendere sulle Borse americane dopo questa ulteriore settimana di rialzo? Al momento non vediamo pericoli nonostante le nostre previsioni annuali siano entrate in una fase dove si potrebbe assistere alla formazione di un top di medio periodo.

Ci sono a nostro parere ancora diverse opportunità da cogliere ed oggi andremo ad analizzare 2 titoli azionari sui quali scommettere a Wall Street.

Procediamo per gradi.

Ecco invece i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 35.474.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.797.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.460.

2 titoli azionari sui quali scommettere a Wall Street

Abbiamo scelto Cisco Systems e Oracle.

Il titolo Cisco Systems ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 agosto al prezzo di 56,47 in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 42,74 ed il massimo a 56,62.

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano un fair value in area 56,79 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, invece, dopo aver analizzato e studiato i bilanci degli ultimi 4 anni, ritiene che il prezzo di fair value sia in area 90 dollari (sottovalutazione).

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 55,15, punterà ai 65/68 dollari da raggiungere per/entro i prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 55,66.

Il titolo Oracle (NYSE:ORCL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 agosto al prezzo di 90,38 in rialzo dello 0,63% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 59,26 ed il massimo a 91,34.

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano un fair value in area 77,76 dollari per azione (sopravvalutazione). Il nostro Ufficio Studi, invece, dopo aver analizzato e studiato i bilanci degli ultimi 4 anni, ritiene che il prezzo di fair value sia in area 120 dollari (sottovalutazione).

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 87,09, punterà ai 100 dollari da raggiungere per/entro i prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 88,67.

Come al solito si procederà per step.