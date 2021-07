C’è un pò di nervosismo sui mercati in attesa dell’apertura di Wall Street, che ieri ha visto come una minaccia il riaccendersi dell’inflazione. Se la nostra view si rivelerà corretta, da oggi in poi, dopo un inizio al ribasso, i corsi azionari dovrebbero intraprendere una nuova direzione rialzista. Questo, almeno fino a ferragosto.

Procediamo per gradi.

La tenuta dei 24.865 del Ftse Mib continua a mostrare i suoi effetti positivi ed in queste ore sembrano avvicendarsi pattern rialzisti sul listino italiano, e non solo.

Siamo all’inizio del rally estivo come da nostre attese oppure Wall Street rovinerà la festa? Un ulteriore segnale di forza verrebbe da una chiusura giornaliera superiore ai 25.265.

Frattanto il nostro Ufficio Studi, oggi continua a monitorare attentamente le opportunità da cogliere e ci illustrerà nei prossimi paragrafi 2 titoli azionari sottovalutati di Piazza Affari pronti al rally.

Ci riferiamo a Anima Holding e a Azimut (MIL:AZM). Ambedue le società operano nel settore del risparmio gestito. In base ai nostri studi presentano rispetto alle altre società che operano nello stesso settore, delle caratteristiche di solidità, sottovalutazione e di crescita potenziale davvero interessante.

2 titoli azionari sottovalutati di Piazza Affari pronti al rally

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,206. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,604 ed il massimo a 4,79. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,08, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,58/4,79 e poi 5,10. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 6,20 euro per azione.

Azimut, ultimo prezzo a 20,88. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 16,342 ed il massimo a 21,16. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 19,96, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 24,50. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 32 euro per azione.

Si procederà per step ma questi a parer nostro sono titoli che da oggi in poi potrebbero esplodere al rialzo.

