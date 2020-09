Il Ftse Mib Future ha chiuso la settimana in ribasso a 19.368. Cosa attendere da lunedì in poi? Il segnale in ottica giornaliera e settimanale è ribassista e verrà seguito di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati. Non si nasconde l’ipotesi che nei giorni scorsi sia probabilmente iniziata una fase ribassista che potrebbe continuare a durare per tutto il mese di settembre e portare ad un obiettivo in area 17.000.

Quale strategia di investimento al momento è quella migliore da attuare? Fra poco andremo ad analizzare 2 titoli azionari di Piazza Affari sui cui puntare al ribasso per la prossima settimana ed oltre. Prima però facciamo una premessa.

Le migliori strategie sono sempre quelle allineate al trend in corso, in quanto permettono di vivere i mercati con più tranquillità e sicuramente più profitto.

Andare contro trend infatti significa scommettere che la propria idea operativa sia quello che da quel momento in poi farà sarà seguita dalla massa. Spesso questo modo di operare si rivela una mera elucubrazione mentale.

Quali sono i 2 titoli azionari di Piazza Affari sui cui puntare al ribasso per la prossima settimana

Abbiamo scelto ENEL e Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) in quanto mostrano maggiore forza relativa rispetto agli altri ed elevate probabilità che possano continuare a scendere. Inoltre il risk reward è ottimale ed a favore.

Andiamo ad analizzare i singoli titoli e a mostrare quale potrebbe essere l’operatività migliore da porre in essere.

ENEL, ultimo prezzo a 7,412. Tendenza ribassista in corso già da qualche giorno. Inversione rialzista di breve con chiusura giornaliera superiore a 7,62 con obiettivo primo da raggiungere entro pochi giorni in area 7,04.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,7786. Tendenza ribassista in corso già da qualche giorno. Inversione rialzista di breve con chiusura giornaliera superiore a 1,8235 con obiettivo primo da raggiungere entro pochi giorni in area 1,50. Questo titolo potrebbe subire un forte ribasso nel breve termine.

Si procederà per step.