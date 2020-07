2 titoli azionari del lusso che potrebbero scendere ancora del 25%. Quali sono? Facciamo prima una premessa sull’indice azionario.

Il Ftse Mib future continua a scendere nonostante in mattinata abbia cercato un rimbalzo. Quali sono i livelli da monitorare? A questo punto solo una chiusura giornaliera di lunedì superiore ai 20.235 potrebbe far ripartire al rialzo. Si procederà di giorno in giorno ma al momento l’obiettivo del ribasso è posto verso il seguente obiettivo: fra 19.230/18.740.

Di volta in volta però andremo a monitorare con attenzione gli swing che si formeranno sul time frame settimanale. Pericolosa infatti diventerebbe un’inversione ribassista settimanale.

In questo contesto ci sono 2 titoli azionari del lusso che potrebbero scendere ancora del 25%

Ci riferiamo a Brunello Cucinelli (MIL:BC) e Salvatore Ferragamo.

Brunello Cucinelli in questo momento quota a 23,98 -3,15%. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 23,80 ed il massimo a 38,74.

In base al modello di valutazione del discounted cash flow ai livelli attuali si ravvisa una sopravvalutazione di oltre il 75% (fair value a 13,98). Il consenso degli analisti invece calcola un fair value a 25,67.

Dal punto di vista grafico, fino a quando non si assisterà ad uno swing rialzista sul settimanale con una chiusura su questo time frame superiore a 26,12, l’obiettivo ribassista da raggiungere nei prossimi 3/6 mesi è posto a 18 e al superamento e tenuta verso i 13,50.

Quali sono invece le nostre previsioni per Salvatore Ferragamo?

In questo momento quota a 11,61 -0,94%. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 9,50 ed il massimo a 19,52.

In base al modello di valutazione del discounted cash flow ai livelli attuali si ravvisa una sopravvalutazione del 4% (fair value a 11,25). Il consenso degli analisti invece calcola un fair value a 11,93.

Dal punto di vista grafico, fino a quando non si assisterà ad uno swing rialzista sul settimanale con una chiusura su questo time frame superiore a 12,60, l’obiettivo ribassista da raggiungere nei prossimi 3/6 mesi è posto a 9,50 e al superamento e tenuta verso i 7,50.

Consiglio operativo: entrambi i titoli analizzati sono al momento da non comprare.