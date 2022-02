Prendiamo una bella giornata invernale, magari fredda sì, ma col sole. E la voglia di una gita fuori porta, magari visitando qualche castello. Se, poi è abitato anche da qualche fantasma, meglio ancora. Riusciremo a unire storia e leggenda per una giornata indimenticabile. Considerando che in Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta, oggi concentreremo la nostra attenzione sulla Lombardia. Infatti con queste 2 splendide mete della Lombardia abbineremo arte e natura in un mix indimenticabile.

Tra fantasmi e luoghi incantati della Lombardia

Ci troviamo a Malpaga, in provincia di Bergamo. Qui tenne la sua corte uno dei più famosi capitani di ventura del Rinascimento italiano: Bartolomeo Colleoni. Talmente famoso in tutta Europa, non solo per le sue gesta militari, da ospitare addirittura un re alla sua corte: Cristiano di Danimarca. Il castello rimase in possesso alla famiglia Colleoni per quasi 400 anni e oggi è di proprietà di una spa.

Ancora oggi meta ambita del turismo anche scolastico, il Castello di Malpaga è famosissimo per i suoi splendidi affreschi. Un salto affascinante nell’arte e nell’architettura tra Medioevo e Rinascimento, quando l’Italia primeggiava a livello mondiale. Tutte le info per accedere al castello si possono trovare sui canali ufficiali. Facilmente raggiungibile lungo l’autostrada A4, Milano-Venezia, il casello più vicino è quello di Seriate. A poco più di 5 minuti dal castello.

2 splendide mete della Lombardia fuori dalle vie principali da visitare con piacere in ogni momento dell’anno

Se la giornata è particolarmente bella e Bergamo l’abbiamo già vista, ecco il suggerimento per trasferirci in mezzo alla natura. L’idea è quella di visitare il magnifico Lago di Endine, dalla forma allungata e particolare e dominato da splendidi borghi. D’estate il lago è balneabile e particolarmente tranquillo visto che non possono navigare i mezzi a motore. Il lago in sé è piccolo, ma la passeggiata tutt’attorno davvero suggestiva. Farla per intero è abbastanza impegnativa e, per chi ha buona gamba, potrebbe costare 3/4 ore di camminata. Ma, ne vale davvero la pena. Una delle passeggiate assolutamente consigliata è quella tra Spinone al Lago e Monasterolo del Castello. Una mezzoretta di percorso nella parte Sud del lago, tra boschi e paesaggi incantati.

Proprio nei pressi di Spinone, facciamo una capatina alla Pieve di San Pietro in Vincoli. Un gioiello del 1200, che, per la sua posizione, sembra uscire da una fiaba.

Approfondimento

Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo