L’estate sta per finire anche se con questo caldo non si direbbe. Molti italiani sono già rientrati a lavoro dopo le ferie ma altri stanno per partire. Visto questo periodo molto particolare tante persone hanno scelto di rimanere in Italia. Purtroppo l’emergenza Covid non è ancora rientrata del tutto quindi meglio essere previdenti e rimanere nei paraggi. Quindi perché non approfittare di un weekend fuoriporta sulla costa tirrenica?

2 spiagge belle da togliere il fiato da visitare per il weekend di fine estate

Questa striscia di terra della Basilicata non è molto conosciuta. Sono in tanti a pensare che la Basilicata non abbia nessuno sbocco sul mare sul Tirreno. E invece è proprio qui che si nasconde uno dei posti più caratteristici della Basilicata. Stiamo parlando di Maratea.

La Rio de Janeiro d’Italia

Come non parlare della statua del Cristo di Maratea. Molto più piccola di quella di Rio ma altrettanto caratteristica e da non perdere. Non si può pensare di passare per Maratea senza farci un salto. Vale la pena salire sul promontorio per vedere un paesaggio mozzafiato.

La costa di Maratea è piena zeppa di calette più o meno piccole. Tutte con delle caratteristiche particolari che le rendono diverse dalle altre. Oggi parleremo di due spiagge in particolare che si distinguono per essere appartate e tranquille. La prima è Cala del Citro, piccolo lembo di terra con ciottoli e scogli fantastici. L’acqua qui è limpidissima e la forma quasi arrotondata della spiaggia garantisce massima privacy.

“U nastru”

In realtà si trova in località Cersuta e la spiaggia viene chiamata anche Rena du nastru. Questo vero e proprio nastro di spiaggia un tempo non esisteva. Formata solo nel 1894 quando venivano trasportati i materiali per la costruzione della ferrovia. È un po’ difficile raggiungere la spiaggia a piedi, bisogna fare un po’ di strada ma ne vale la pena. Meglio portarsi acqua e cibo perché non ci sono chioschi nei paraggi.

Per finire ci spostiamo un po’ più a sud, nel territorio calabro. Impossibile non allungarsi da Maratea e fare qualche chilometro in più per vedere l’Arcomagno. Un altro luogo misterioso e riparato che bisogna raggiungere attraversando una sorta di piccolo tunnel. Ma appena si riemerge dall’altro lato si rimane senza parole. Uno spettacolo bellissimo che pochi posti possono vantare.

Ecco quindi 2 spiagge belle da togliere il fiato da visitare per il weekend di fine estate. Con poche ore di macchina si può raggiungere una parte d’Italia spesso un po’ bistrattata. Ma che ha da offrire paesaggi e cultura che ci conquisteranno subito. E non dimentichiamoci anche convenienza, Maratea è tra le mete più economiche del Sud Italia.

