2 società da avere nel proprio portafoglio

Questa settimana, in Italia, potrebbe continuare ad essere negativa a causa dello stacco dei dividendi di numerose società. In America però ci sono 2 società da avere assolutamente nel proprio portafoglio. Queste due società potrebbero non essere molto conosciute ma le prospettive di crescita sono molto alte.

Innovative Industrial Properties Inc.

Sebbene l’IIPR sia tecnicamente classificato come un fondo di investimento immobiliare, questa società si rivolge specificamente all’industria legale della marijuana in Nord America, affittando strutture specializzate per la coltivazione della cannabis ai coltivatori.

Da quando è stata resa pubblica alla fine del 2016, la società ha aumentato il suo dividendo sette volte, passando da un iniziale 15 centesimi per azione a un attuale payout trimestrale di 1,06 dollari a partire da luglio. A differenza di alcune società di questo settore che cercano di concludere un accordo con Big Pharma, l’IIPR è un “semplice” gioco immobiliare. l’IIPR è meno rischiosa e più semplice da capire per l’investitore medio.

Gladstone Land

Questa società è unica nel suo genere in quanto è proprietaria di terreni agricoli in particolare, frutta e noci. Le colture sono in genere un investimento sicuro in quanto la popolazione globale continua a incrementare la domanda. Le particolari aziende agricole di proprietà di Gladstone (LAND) sono molto più stabili rispetto alle tradizionali aziende agricole di cereali che sono molto più sensibili ai prezzi delle materie prime che possono essere volatili di anno in anno. Questa coerenza nelle operazioni è dimostrata dai suoi 17 aumenti di dividendi dal 2015.

Queste 2 società sono da avere nel proprio portafoglio nel lungo periodo. Entrambe fanno parte del settore Real Estate ma con caratteristiche molto particolari. I dividendi sono in continua crescita nonostante la pandemia e questo fa capire che alla base di queste società ci sono ottimi fondamentali. Oltre ai dividendi la crescita dell’azioni è stata strabiliante e il prezzo ha già superato i valori di gennaio.