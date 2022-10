2 sistemi per scongelare la carne anche di pollo in fretta senza microonde

Si dice che la fretta sia cattiva consigliera. Ma non solo. Spesso, quando si ha poco tempo a disposizione e tante cose da fare, si finisce per dimenticarsi qualcosa. Sarà capitato a tutti di avere ospiti a cena e di aver organizzato un bel menù in cui si prevede, come seconda portata, un bell’arrosto o degli involtini succulenti accompagnati da saporite patate arrosto cotte a puntino e dorate alla perfezione. Tuttavia, verso metà pomeriggio, mentre siamo in ufficio, ci rendiamo conto di aver dimenticato la carne nel freezer. Un gran bel guaio!

Quanto tempo occorre per far scongelare la carne?

Il sistema più corretto prevederebbe il trasferimento della carne dal congelatore al frigorifero. Un sistema che, quindi, richiede parecchie ore. Indicativamente dalle 12 alle 24 ore in base alla pezzatura del taglio. Sicuramente, è più rapido l’utilizzo del microonde, impostato sulla funzione defrost. Non tutti però hanno questo elettrodomestico in casa.

Cosa succede se si cuoce la carne congelata?

Presi dal panico, soprattutto se ci sono ospiti in vista, la prima cosa che viene in mente è di far cuocere la carne ancora congelata. Ma questo è un errore gravissimo assolutamente da non fare. Durante la cottura, infatti, la carne si scongelerebbe perdendo così tanti liquidi. Di conseguenza, diventerà molto secca e asciutta.

Come scongelare la carne velocemente con l’acqua fredda

Vediamo un sistema abbastanza rapido (massimo un paio d’ore) per scongelare tagli di carne piuttosto piccoli. Dovremo inserire la carne all’interno di un sacchetto per alimenti. Quindi sigillarlo facendo uscire più aria possibile. Riempire un contenitore di acqua fredda ed immergervi il sacchetto in modo tale che sia completamente coperto. Cambiare l’acqua ogni mezz’ora. Proseguire in tal maniera fino a quando la carne non sarà del tutto scongelata.

Il metodo dell’acqua fredda è indicato se poi si utilizza la carne nell’immediato. Infatti, poiché la carne viene esposta ad una temperatura superiore rispetto a quella ideale di conservazione, non sarebbe da escludere lo sviluppo di batteri.

2 sistemi per scongelare la carne in maniera semplice e rapida

Passiamo ora ad un metodo più casereccio. Il metodo che stiamo per vedere è adatto soprattutto per le fettine di carne: vitello, pollo, lonza o tacchino, da fare alla piastra, alla pizzaiola o impanate. Si tratta del cosiddetto metodo della “pentola rovesciata”. Ecco come procedere. Inserire la carne in un sacchetto di plastica e sigillare.

Sistemare quindi nel lavello una pentola capovolta. Appoggiare sul fondo di tale padella la carne ed appoggiarvi sopra un’altra pentola piena di acqua calda. Nel giro di 5 minuti appena avremo le nostre bistecche pronte da cucinare nella maniera preferita.

Quali rischi si potrebbero correre se si scongela la carne usando l’acqua calda?

Dopo aver visto 2 sistemi per scongelare la carne molto semplici e rapidi al tempo stesso, analizziamo un errore piuttosto comune. Molti pensano di velocizzare il procedimento di scongelamento utilizzando l’acqua calda. Ma questo è sbagliato per ben due motivi. Anzitutto, l’acqua calda (peggio ancora se stagnante) è il luogo ideale che favorisce la proliferazione di batteri. Inoltre, con l’acqua calda c’è il forte rischio di scongelare soltanto alcune parti del nostro pezzo di carne.

