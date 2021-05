Saranno sicuramente anche comode, ma le scarpe da ginnastica, soprattutto col caldo, rischiano di diventare un problema ecologico per la casa. Capita sempre di più in questo periodo di vedere i balconi degli italiani quasi con più scarpe sportive che vasi di fiori. Ecco allora che proponiamo ai nostri Lettori 2 sistemi incredibili ma assolutamente efficaci e diversi dal solito per eliminare muffa e cattivi odori dalle scarpe da ginnastica. Tra l’altro sono tutti suggerimenti a costo zero!

Per prima cosa la prevenzione

Sembra strano parlare di prevenzione trattando di scarpe da ginnastica, ma è proprio così. Se noi infatti preveniamo i cattivi odori delle scarpe con l’igiene dei piedi e delle calze, siamo già a buon punto. Poi, nel caso in cui rientriamo da una giornata di attività sportiva, ricordiamoci questo suggerimento preventivo molto importante. Se la scarpa è bagnata, sudata, o perché abbiamo preso pioggia, siamo nella condizione ottimale per cui nascano funghi e batteri. Qui dovremmo immediatamente intervenire e, inserire all’interno della scarpa una palla fatta di carta di giornale. Proprio come quelle di carta che vediamo al momento dell’acquisto. Poi, una volta asciugate per bene all’aria aperta, sarebbe il caso di lavarle, a patto di non doverle mettere a breve. Ricordiamo infatti che l’umidità della scarpa è l’habitat naturale di muffe, funghi e batteri.

Un modo incredibile per uccidere i microbi

2 sistemi incredibili ma assolutamente efficaci e diversi dal solito per eliminare muffa di cattivi odori dalle scarpe da ginnastica, mettendole nel congelatore. No, non siamo impazziti, ma questo metodo da boyscout ci permetterà di eliminare semplicemente col freddo i batteri annidatisi nelle nostre scarpe. Se in taverna o in cantina abbiamo un congelatore, è la situazione ideale. Avvolgiamo le scarpe in un sacchetto di nylon e depositiamole nel freezer per tutta la notte. Al mattino, pur non vedendo il cambiamento, sapremo con certezza di aver eliminato la colonia di ospiti sgraditi.

