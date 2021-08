La Borsa di Milano ieri ha realizzato un nuovo record in solitaria. Il Ftse Mib non si arrampicava così in alto dall’ottobre del 2008. Due titoli si sono messi in evidenza più di altri, 2 azioni rappresentative di due comparti che saranno fondamentali per un possibile rally estivo. Questi 2 settori sprintano, promettono nuovi rialzi e spingono Piazza Affari a nuovi record.

La Borsa di Milano ieri ha ballato sola. Il Ftse Mib è salito di mezzo punto percentuale, ma le principali Borse del Vecchio Continente sono rimaste quasi invariate. In questo momento la Borsa di Milano sembra la più forte. Ci sono alcuni elementi che favoriscono il rialzo della Borsa, questi sono i fattori che possono scatenare a Piazza Affari il rally d’agosto. Rally che oggi e nelle prossime sedute della settimana cercherà una conferma. Scopriamo cosa può accadere oggi.

La prima condizione affinché la Borsa di Milano possa continuare a salire è che i prezzi non scendano sotto determinati livelli. Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo a 26.139 punti, sui massimi della giornata, aspetto non irrilevante. Ci sono le premesse per una nuova seduta al rialzo, anche se gli altri mercati azionari europei mostrano debolezza e Wall Street mostra incertezza.

La prima condizione è che i prezzi rimangano sopra la soglia dei 26.000 punti. Il Ftse Mib non deve scendere sotto questa soglia per continuare nel rally d’agosto. Sotto quota 26.000 punti l’indice tornerà in area 25.800 punti e poi a 25.600 punti. Invece, con il superamento dei 26.150 punti, l’indice si spingerà prima a 26.300 punti e successivamente a 26.500 punti.

Ieri Unipol e Ferragamo sono stati i migliori due titoli del paniere Ftse Mib e Midcap. Unipol ha guadagnato il 3,7% chiudendo a 4,8 euro mentre Ferragamo è salita del 6,6% fermandosi appena sopra i 18 euro. Il comparto bancario-finanziario e quello del lusso sono determinanti per la risalita dei prezzi della Borsa.

Unipol dista anni luce dal massimo assoluto a quasi 60 euro, ma ha messo nel mirino il massimo degli ultimi 9 anni. Il superamento dei 4,9 euro spingerà l’azione al primo target di 5,1 euro e poi a 5,4 euro. Al ribasso le discese sotto 4,7 euro saranno negative.

Ferragamo dopo alcune settimane di calo dei prezzi, si prepara ad una nuova fase rialzista. Con il superamento dei 18,15 euro il titolo salirà al primo target di 18,8 euro e poi verso area 20 euro. Invece la discesa sotto 17,4 euro spingerà i prezzi ancora più in basso.

