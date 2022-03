Le piattaforme di streaming, insieme ai libri, ci hanno aiutato ad affrontare i difficili anni appena passati.

Trascorrere il tempo davanti alla propria serie televisiva preferita è un buon modo per staccare il cervello e rilassarsi. Magari concedendosi anche qualche risata se si scelgono le serie televisive o i film giusti. Tra le serie TV consigliate troviamo “The Fall”.

Oltre a Netflix possiamo trovare contenuti di qualità anche su Amazon Prime Video e su tante altre piattaforme di streaming.

Oggi, però, ci si concentrerà principalmente su tre serie televisive, l’ultima è un documentario, disponibili su Netflix.

La prima è famosissima e aveva già fatto il botto con la prima stagione, replicherà sicuramente in questa seconda. Si sta scrivendo di “Bridgerton”, una serie televisiva in costume tratta dalle opere di Julia Quinn.

La seconda serie TV di cui si tratterà è, invece, più datata ma ugualmente di successo “Jane The Virgin” mentre la terza è una nuova uscita “I diari di Andy Warhol”.

2 serie TV romantiche e ricche di passione da vedere assolutamente su Netflix ma anche questo interessante documentario basato su una storia vera

Bridgerton è una serie televisiva in costume prodotta da Shonda Rhimes basata sui romanzi rosa scritti da Julia Queen.

Per certi versi potrebbe ricordare gli affanni narrati in “Orgoglio e pregiudizio” in salsa americana, però.

In breve è la storia degli amori tormentati di otto fratelli e sorelle. La prima stagione narra della ricerca dell’amore da parte di Daphne Bridgerton che si invaghisce del duca di Hastings. La voce narrante è quella di Lady Whistledown, donna misteriosa che racconta i segreti più intimi dei nobili. In questo ricorda vagamente un’altra serie televisiva di successo “Gossip Girl”.

Nella seconda stagione, approdata da pochi giorni su Netflix, c’è il passaggio dalle avventure di Daphne a quelle del fratello Anthony.

La protagonista femminile che farà battere il cuore al nostro è Kate Sharma, una donna indipendente e decisa. Una stagione più introspettiva rispetto alla precedente che saprà stupire.

Jane the Virgin

La seconda serie televisiva che andrebbe vista su Netflix è proprio “Jane the Virgin”, cinque stagioni che faranno sorridere. Narra le vicende di Jane, una ragazza che rimane incinta per via di un errore medico. Questo metterà in moto una serie di eventi che stravolgeranno la vita della protagonista.

Le trame ricordano molto quelle delle soap opera sudamericane ma sono intriganti e riescono a coinvolgere lo spettatore. Una serie televisiva che riesce a toccare diversi argomenti tra cui la religione, la malattia, l’immigrazione dei messicani verso gli Stati Uniti e tanti altri.

I diari di Andy Warhol

Da ultimo si tratterà di questa docu-serie che in sei episodi traspone i diari del celebre artista usciti nel 1989. Tuttavia, oltre a guardare la serie si consiglia di leggere queste opere. Si narra la storia di Andy Warhol che riesce a rivelarsi, calando la maschera, anche nelle sue fragilità. L’omosessualità vista in conflitto con la fede cattolica ma anche altri temi. Un modo interessante per capire qualcosa in più su questo artista eclettico e molto conosciuto.

Quindi, 2 serie TV romantiche e ricche di passione da vedere assolutamente su Netflix ma anche questa sorta di documentario su Andy Warhol.