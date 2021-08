La melanzana è un ortaggio dalle incredibili caratteristiche, molto ricca di composti antiossidanti e sali minerali, che hanno effetti benefici sulla salute. Il nome melanzana proviene dal concetto popolare di mela non sana, proprio perché non è commestibile da cruda. Si presta ad innumerevoli ricette che ne prevedono sempre l’utilizzo previa cottura. Disponiamo di questo stupendo ortaggio solo nel periodo estivo e nel periodo invernale dobbiamo accontentarci di prodotti importati o di frigorifero. Possiamo, comunque, evitare di privarcene durante l’inverno senza acquistare prodotti importati a prezzi esorbitanti.

Ecco i 2 semplicissimi metodi per mangiare le melanzane tutto l’anno

Il primo metodo prevede il loro congelamento. Le melanzane possono essere congelate crude o cotte. Procediamo con acquistare le melanzane nel loro periodo migliore, cioè a cavallo tra i mesi di luglio ed agosto. Si scelgono le melanzane che appaiono prive di difetti sulla buccia come graffi, rughe e discontinuità di colore. Inoltre, non devono essere troppo dure e quindi poco mature oppure troppo morbide, perchè raccolte in ritardo.

Una volta acquistate, dobbiamo prepararle per la conservazione. Si possono conservare già grigliate a fette per realizzare contorni o ripieni, oppure a dadini, sia cotti che crudi, per realizzare condimenti per i primi piatti. Si possono pastellare per realizzare delle parmigiane. Infine, si possono lessate per assaporare delle appetitose polpette. Nel caso si opti per conservarle crude, anche già ripiene, è importante metterle a cuocere direttamente senza scongelarle. Inoltre, le melanzane si possono conservare sott’olio per essere consumate come contorni. Sono adatte anche per insaporire piatti a base di carne, ad esempio girate in padella con le costolette di maiale.

Come conservare sott’olio le melanzane

Il procedimento è semplice. Prima di tutto bisogna sbucciare le melanzane, tagliarle a listarelle, cospargerle di sale grosso e lasciarle riposare per 10/12 ore. A questo punto va eliminata l’acqua che hanno rilasciato e messe a bollire in acqua ed aceto per 2-4 minuti. Una volta raffreddate, vanno strizzate per eliminare l’acqua residua. Mentre si raffreddano, prepariamo gli ingredienti, ovvero olio extravergine d’oliva, aglio tagliato a dadini, peperoncino tagliato a pezzettini. Mettiamo in un vasetto a chiusura ermetica, opportunamente sterilizzato, uno strato di melanzane con alcuni dadini di aglio e pezzetti di peperoncino e ricopriamo di olio. Ripetiamo gli strati fino a raggiungere l’orlo del vasetto.

Grazie a questi 2 metodi fenomenali per mangiare le melanzane durante tutto l’anno, possiamo dire viva le melanzane, anche, d’inverno.