Ci sono 2 segreti che nessuno dice mai per avere un orto di successo, segreti che però oggi andremo a rivelare. Così tutti coloro che posseggono un orto scopriranno se ha i requisiti per avere successo oppure no.

Come accennato prima i segreti sono 2 e, dispiace dirlo, si devono conoscere assolutamente, perché sono fondamentali per la riuscita di un orto. Si possono usare tutti i diserbanti che si vuole, si possono scegliere le verdure più buone e si possono utilizzare tutte le strategie che si desidera. Ma senza questi 2 segreti che nessuno dice per avere un orto di successo non si andrà molto lontano.

Il luogo scelto

“Dunque qui possiamo fare l’orto”, dice lui a lei. Siamo sicuri che quella sia la posizione giusta dove fare l’orto? Potremmo avere dei dubbi in merito. Infatti per avere un orto di successo non va bene qualsiasi pezzo di terra che si ha in giardino. Il posto da coltivare deve essere scelto con pensiero.

L’orto non deve stare vicino ad alberi, perché questi potrebbero rubare delle sostanze nutritive oppure potrebbero rilasciare sostanze nocive. Bisogna evitare anche una zona troppo ombrosa, e qui ci colleghiamo sempre agli alberi. Inoltre non bisogna assolutamente fare l’orto in una zona molto esposta a venti.

O sole mio

Se l’orto non vuole l’ombra, vorrà sicuramente il sole. E così infatti è. L’orto per avere successo deve essere esposto al sole diretto. Le verdure che crescono nelle zone di ombra sono più soggette a malattie, e nessuno vuole un orto malato.

Il sole diretto deve baciare il nostro orto almeno per 6-8 ore. Se però nell’orto abbiamo degli ortaggi a foglie verdi qui la situazione cambia. Per gli ortaggi a foglie verdi vanno bene anche 4-5 ore di sole diretto. Motivo per cui è molto importante anche la posizione delle verdure nell’orto.

