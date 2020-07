Ci sono 2 segnali rialzisti per titoli azionari pronti a correre. E la corsa non dovrebbe essere da poco! Facciamo prima una premessa.

Come da attese il Ftse Mib Future continua a salire e dopo la congestione delle ultime settimane l’obiettivo di breve che riteniamo alla portata è davvero ambizioso. Fra il 22 giugno e il 16 luglio si era formata una stretta fase laterale in un triangolo che già a priori avevamo definito di ulteriore accumulazione. Il segnale del 16 e 17 luglio è stato di rottura rialzista confermata dalla chiusura di contrattazione odierna.

Ora cosa si deve fare per sfruttare al massimo questa situazione grafica?

Mantenere le posizioni rialziste e di volta in volta proteggerle dal trailing stop. Ci sono però sul listino azionari di Piazza Affari alcuni titoli che incominciano a “disegnare pattern di imminente esplosione rialzista” . Ci riferiamo a 2 segnali rialzisti per titoli azionari pronti a correre.

I titoli in questione sono delle small cap che presentano multipli davvero interessanti e quotazioni compresse da diverso tempo. Essi sono Alfio Bardolla e Immsi (MIL:IMS).

Ora andiamo ad approfondire sia la situazione grafica che le raccomandazioni e stime sul fair value. Iniziamo con Alfio Bardolla, società quotata sull’AIM nel 2017 a 3,965. Dopo un iniziale ribasso, la salita in poco tempo è stata davvero verticale fino a toccare i 10,15 nello stesso anno della quotazione. Da quel livello in poi, una rovinosa caduta fino a 0,834 del marzo di quest’anno.

La chiusura di contrattazione odierna è stata a 1,39 +4,51%.

Le nostre stime sono per un fair value in area 2,19 con una sottovalutazione attuale del 57,5%. Cosa fare? Comprare a mercato con stop loss a 1,29 e mantenere per il target del fair value come obiettivo primo.

Immsi, la holding di Colaninno che nonostante una forte sottovalutazione (stimiamo un fair value a 1,85 ca) da anni stenta a decollare. Come mai? Le ragioni sono grafiche ed infatti il titolo non riesce a dare segnali convincenti al rialzo. La chiusura odierna è stata a 0,40 +0,50% con volumi in forte aumento. Questo dovrebbe essere un segnale di abbrivio rialzista e pertanto si consiglia di entrare al rialzo a mercato con stop loss a 0,386 e target almeno 0,62 e successivo 0,83.

Come al solito si raccomanda prudenza in quanto titoli che scambiano poco e che possono essere soggetti a forti escursioni di prezzo.