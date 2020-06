Bilancio favorevole per le Borse europee che chiudono tutte in terreno positivo. Chiusura in rialzo anche per la Borsa italiana nonostante la partenza molto debole. Ma al di là della chiusura in rialzo, ci sono stati 2 segnali positivi che ha lanciato oggi Piazza Affari

La Borsa italiana cade e si rialza

La giornata del listino milanese è stato a due facce. Un inizio molto negativo con l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) che addirittura è sceso sotto i 19.000 punti. Tuttavia, dopo aver toccato un minimo appena sotto 18.900 punti, i prezzi sono rimbalzati per riportarsi sopra quota 19mila. Era esattamente lo scenario che avevamo individuato in questo articolo.

Una volta raggiunta la parità, la Borsa di Milano si è mantenuta per tutta la giornata poco sopra lo zero. Al termine ha chiuso in rialzo dello 0,37% a 19.234 punti, anche grazie alla apertura in lieve rialzo di Wall Street

2 segnali positivi che ha lanciato oggi Piazza Affari

Ma oggi Piazza Affari ha mandato due segnali positivi al mercato. Il primo è la sua capacità di resilienza alle notizie negative. In queste ultime sedute abbiamo visto come l’indice Ftse Mib abbia avuto delle difficoltà a salire, dimostrando, però, una notevole resilienza alle discese. Segnale che in Borsa italiana sono mancati un po’ di acquisti, ma le vendite non hanno prevalso.

Il secondo segnale è quello della chiusura del gap che aveva aperto nella seduta del 16 giugno. Da alcuni giorni noi sostenevamo che la chiusura di questo vuoto, fosse la condizione fondamentale per ridare sprint all’indice italiano. Oggi con una figura da manuale che fa la gioia dei graficisti, i prezzi hanno finalmente chiuso il gap. L’indice ha aperto in ribasso, è sceso fino a quota 18880 punti per poi rimbalzare immediatamente dopo averlo chiuso. A dimostrazione, ancora una volta, che i gap dei prezzi vengono sempre chiusi