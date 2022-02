Una delle feste più attese ma anche temute da molte coppie si sta avvicinando. San Valentino è la giornata in cui si festeggia l’amore anche se in molti preferiscono tenersene lontani.

Tra le persone troviamo due fazioni, da un lato coloro che non possono rinunciare ai festeggiamenti e dall’altra, invece, chi lo considera un giorno qualunque.

A prescindere da come la si pensi per variare un po’ dai soliti e banalissimi regali si potrebbe optare per un libro.

I libri, infatti, sono perfetti per essere regalati in qualsiasi occasione e, a maggior ragione, a San Valentino.

Scegliere un libro particolare, magari incentrato sull’amore, per riuscire a stupire il proprio amato o amata.

Tra questi libri ne possiamo scegliere due in particolare: “La meccanica del cuore” e “Gli amori difficili”.

2 romanzi d’amore corti e facili da leggere per fare il pieno di emozioni e sentimenti a febbraio

Il primo libro di cui si tratterà è “La meccanica del cuore” scritto da Mathias Malzieu e uscito nel 2007.

Ambientato nella metà dell’800 è l’unione tra un romanzo rosa e una favola. Il protagonista è Jack che nasce con un cuore di ghiaccio poco compatibile con la vita. Per salvarlo la levatrice applicherà al piccolo un orologio a cucù al posto del cuore.

Una sorta di protesi funzionale ma non resistente a sentimenti estremi, l’amore e il dolore in primis.

Jack vive l’infanzia evitando le emozioni ma ad un certo punto saranno queste ad avvicinarsi a lui.

Si innamora, infatti, di una cantante andalusa e vivrà mille avventure per raggiungerla. Un romanzo breve che saprà emozionare con i suoi insegnamenti.

Gli amori difficili

Il secondo, invece, è formato da una serie di racconti scritti dal grandissimo autore italiano Italo Calvino. Non uno dei suoi libri più conosciuti dal momento che in molti si saranno approcciati solamente a “Il barone rampante” o “Il sentiero dei nidi di ragno”.

In questo libro Calvino cerca di dare voce alla difficoltà di comunicazione che si crea nelle coppie e, in generale, tra le persone.

L’autore inserisce nelle sue novelle amori irrisolti e amori impossibili molto attuali. L’incomunicabilità che pervade i rapporti umani al giorno d’oggi è, infatti, perfettamente anticipata da questi racconti meravigliosi.

Sembra quasi che Calvino sia riuscito a predire il futuro. Un universo dove, pur vivendo perennemente connessi, si è persa la capacità di comunicare veramente con gli altri.

Sono questi i 2 romanzi d’amore corti e facili da leggere che riusciranno a soddisfare quasi tutti i gusti.