Tanto caldo e poca pioggia portano anche le nostre case a riempirsi di insetti di ogni genere, sia alati che striscianti. Non parliamo ovviamente delle zanzare, che con tutta questa umidità fanno dell’estate il loro habitat preferito. E, visto che ci siamo, ricordiamoci anche di non lasciare dei sottovasi con dell’acqua, evitando così la loro nidificazione. Attenzione che quest’anno ci troveremo di fronte anche la zanzara coreana, che ha resistito all’inverno poco rigido appena passato. Sono comunque tanti i rimedi naturali che potremmo mettere in campo per prevenire tutti questi insetti. Dobbiamo però drasticamente dimezzarli, se in casa abbiamo animali domestici e soprattutto i cani. Ad esempio, cospargere i vialetti e i terrazzi di peperoncino potrebbe fare veramente malissimo al nostro amico, soprattutto se cucciolo. Con l’olfatto che si ritrovano i cani, potremmo creargli dei gravissimi problemi di respirazione. Ecco, allora 2 rimedi semplici e naturali ma anche alternativi che funzionerebbero contro le formiche, senza danneggiare però i nostri cani.

Perché il sale grosso le allontana

Una delle classiche domande che ci fanno i nostri bambini quando vedono le colonie infinite e di formiche è da cosa siano attirate. La risposta è molto semplice ed è dovuta a gusto e odore dolce degli alimenti che potrebbero attirarle. Di contro però, se c’è una cosa che le tiene lontane sono gli odori salati forti, come alcune spezie e il sale grosso. Una manciata di quest’ultimo, posizionata nelle zone di accesso, o comunque di passaggio, potrebbe costituire una barriera efficace contro la loro invasione.

2 rimedi semplici e naturali per allontanare le formiche da casa e dai balconi ma senza rischiare di danneggiare la salute e l’olfatto dei nostri cani

Un sistema abbastanza drastico che usavano un tempo i nostri nonni per evitare che le formiche invadessero la casa è la farina di mais. Sinceramente non vorremmo consigliarne l’uso, limitandoci a spiegare il motivo della sua efficacia. Mescolata all’acqua, la farina di mais andrebbe cosparsa in prossimità del formicaio. In questo caso le povere formiche sarebbero attirate dalla trappola, andando a mangiare la soluzione casalinga. Che, tempo pochi minuti, andrebbe a gonfiarsi nella pancia dei poveri insetti, facendoli passare a miglior vita. Due rimedi ottimi che non creano particolari problemi ai nostri cani.

