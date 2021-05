La natura ci ha dotato di infinite meraviglie. Tuttavia fra queste magnificenze ci sono dei piccoli insetti che possono rivelarsi per noi estremamente fastidiosi. Ci stiamo riferendo alle mosche. Con l’arrivo della bella stagione il loro ronzio diventa difficile da sopportare. Ecco dunque svelati 2 rimedi naturali che ci stupiranno per la loro efficacia nel tener lontano le mosche e profumare la casa in un colpo solo.

I pericoli delle mosche

Pochi sanno che questi insetti possono contribuire alla diffusione di alcuni batteri. Per questo motivo è importante tenerle lontane. In particolar modo è fondamentale che non entrino in contatto con il cibo che andiamo poi a mangiare.

Esistono dei prodotti chimici in commercio. Questi possono risultare aggressivi per l’ambiente. A volte si possono rivelare anche dannosi per la salute delle vie aeree più delicate. Infine hanno un costo davvero oneroso.

La soluzione che andiamo a proporre invece non comporta alcun rischio. Allontanerà gli insetti indesiderati senza nuocere né a noi né alla loro salute.

Limone e chiodi di garofano

Prendiamo dunque un bel limone polposo. Tagliamolo a metà. Adagiamolo quindi su un piattino. Inseriamo al suo interno dei chiodi di garofano in entrambe le parti. Dunque posizioniamo il piattino in prossimità della finestra. In questa maniera le mosche non penseranno neanche ad entrare. In casa invece si sprigionerà un fresco ed inebriante profumo di limone. Via via che l’odore diminuisce possiamo tagliare una fettina sottile della parte più esterna della polpa dell’agrume.

Palo santo

Meno conosciuto ma molti efficace è il palo santo. Sono dei piccoli bastoncini ricavati da un albero tropicale. Sono reperibili per pochi euro sia in erboristeria che on line. Meglio conosciuti tra gli appassionati delle discipline alternative per la capacità di purificare gli ambienti dalle energie negative, in realtà risultano molto efficaci per tenere lontani gli insetti.

Per utilizzarli al meglio andrà acceso un legnetto in una delle due stremità, per poi lasciarlo bruciare. Si diffonderà un piacevolissimo aroma di incenso. Questo terrà lontano gli insetti e inonderà invece la casa di un profumo inebriante.

Entrambe le soluzioni si possono adoperare anche negli spazi esterni. L’aroma probabilmente risulterà meno intenso al nostro olfatto. Tuttavia le mosche si terranno ben lontane.

