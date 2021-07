2 rimedi eccezionali ed economici per diminuire la perdita di pelo del cane

La muta del cane inizia in primavera ma può continuare per tutta l’estate. Il rinnovo del pelo e la sua durata possono dipendere da vari fattori. Infatti c’è una differenza se il cane vive in casa oppure prevalentemente fuori, oppure se si tratta di una razza provvista di sottopelo. Ma è soprattutto l’alimentazione a contare quando si tratta di cambio del pelo.

Una muta che si protrae nel tempo può significare un’alimentazione scorretta, oppure mancanza di alcune sostanze nutritive. Ecco allora 2 rimedi eccezionali ed economici per diminuire la perdita del pelo del cane. Grazie a queste due accortezze i padroni non rischieranno di impazzire sommersi dai peli. Anzi, si aiuterà il cane in questa stagione di passaggio e di cambiamento di clima.

È bene sapere che un cane che vive in casa, a causa della luce e delle temperature costantemente alte, rischia di avere la muta del pelo tutto l’anno. Ovviamente è una situazione limite, che peggiora quando si usano cappottini e altri capi d’abbigliamento canino. È importante che nel momento in cui il cane comincia a perdere il pelo, il proprietario si occupi di spazzolarlo ogni giorno. Un cane poco curato, infatti, tende a grattarsi e a perdere pelo più a lungo. Spazzolarlo ogni giorno e con gli strumenti adatti al suo pelo elimina il pelo e le cellule morti e ridistribuisce il sebo. Anche un bel bagno a metà muta può fare molto bene.

Molti padroni non sanno che l’alimentazione è importantissima durante il ricambio del pelo. In questa fase è meglio ridurre i cereali e preferire un’alimentazione molto proteica, a base di carne o pesce. Il mais è da evitare perché appesantisce molto lo stomaco del cane. Un’alimentazione pesante e sbagliata non fa che aumentare la quantità di pelo che cade.

Un rimedio ottimo è aggiungere al cibo un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, oppure olio di lino. La presenza di Omega3 fornisce acidi grassi che riducono la forfora e alleviano le infiammazioni della pelle. Anche alimentare per un periodo il cane con tonno, salmone o altro pesce aiuta la muta.

Il secondo rimedio per aiutare il cambio di pelo è dare un panetto di lievito di birra al cane diviso in 3 per tre giorni. Anche frutta come la mela o la banana è ideale per idratare il manto e la cute in questo periodo.

