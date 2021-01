Cucinare pranzi e cene all’ultimo minuto è sempre una corsa contro il tempo. Pensiamo di preparare un determinato piatto e poi scopriamo che non abbiamo gli ingredienti in casa. Oppure, abbiamo tutto quello che serve ma non c’è abbastanza tempo per il procedimento.

Un modo per salvare la situazione è affidarsi a ricette veloci e che prevedono ingredienti facilmente presenti in tutte le case. Così facendo non rischieremo di non fare in tempo o di dover uscire a comprare ingredienti in più. Vediamo allora come preparare 2 ricette veloci con ingredienti che tutti hanno sempre in frigo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Frittata al salame

Per preparare una veloce frittata al salame avremo bisogno di 5 o 6 uova, 2 cipolle piccole, 1 salame e olio, sale e pepe. Spelare le cipolle e affettarle con una mandolina. Sminuzzare il salame e sbattere le uova con un pizzico di sale e pepe. Quindi prendere una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e far soffriggere le cipolle affettate. Aggiungere il salame e continuare la cottura.

Quindi versare in padella le uova sbattute e mescolare subito. Lasciar cuocere a fuoco medio fino a quando i bordi non saranno cotti. Girare la frittata e far cuocere ancora per qualche minuto. Togliere la frittata dal fuoco e servirla calda.

2 ricette veloci con ingredienti che tutti hanno sempre in frigo: la frittata di cipolle

Gli ingredienti necessari per la frittata di cipolle sono davvero pochi. Prendiamo 5 uova, 3 cipolle, delle erbette miste, del grana padano o del parmigiano reggiano e condimenti. Sbattere le uova aggiungendo un pizzico di sale e pepe. Aggiungere le erbette miste e il parmigiano reggiano o il grana padano grattugiato e mescolare. Tenere le uova sbattute da parte per dopo.

Spelare le cipolle e tagliarle a rondelle con una mandolina. Quindi prendere una padella e far scaldare una noce di burro. Far dorare le cipolle. Versare le uova sbattute insieme alle cipolle e mescolare. Far cuocere da entrambi i lati e quindi servire la frittata calda.

Per fare un figurone, portiamo anche in tavola un dolce guarnito con questa marmellata buonissima e salutare!