2 ricette sfiziose con la pasta sfoglia facili e veloci da preparare: mangi bene spendendo circa 5 euro

Non hai avuto il tempo di fare la spesa e non sai cosa cucinare? Ecco 2 ricette con la pasta sfoglia davvero buone e soprattutto economiche.

Con i rincari delle bollette e di tutti i beni di consumo è necessario organizzarsi per cercare di risparmiare anche al supermercato. Questo non vuol dire prendere dei prodotti di scarsa qualità, ma è importante valutare bene cosa comprare per soddisfare le tasche e il palato.

Ad esempio, è sempre una buona abitudine consultare i volantini delle offerte oppure fare una lista della spesa settimanale e comprare solo i prodotti che realmente sono necessari.

E se devi preparare una cena all’ultimo minuto per degli amici? Niente paura anche in questo caso potrai cucinare qualcosa di buono spendendo pochi soldi.

2 ricette sfiziose con la pasta sfoglia facili e veloci: cosa ti serve?

Se hai poco tempo e soprattutto poca voglia di metterti ai fornelli, le torte salate sono perfette per una cena completa e gustosa. Ecco 2 ricette.

La prima versione ha come ingrediente principale la zucca. Un prodotto di stagione e soprattutto molto versatile.

Per preparare questa torta salata ti servono solo un rotolo di pasta sfoglia tonda (costo circa 1,50 euro), 1 Kg di zucca delica che costa all’incirca 2 euro e 400 g di mozzarella (la trovi anche a meno di 3 euro). Formaggio grattugiato, sale e olio EVO sicuramente li hai già in casa.

Il procedimento è molto semplice. Devi solo tagliare la zucca ed eliminare i semi. Dividila in spicchi e togli la buccia. Disponi la zucca in una teglia e fai cuocere in forno per 15 minuti a 180 gradi. Una volta pronta, lasciala raffreddare. Nel frattempo, srotola la pasta sfoglia all’interno di una tortiera e, con l’aiuto di una forchetta, bucherella il fondo. Ora disponi, al suo interno, la zucca, la mozzarella tagliata a fette e un altro strato di zucca. Termina con il formaggio grattugiato, un filo di olio EVO e un pochino di sale. Ripiega i bordi verso l’interno e inforna a 180 gradi per 25 minuti. Per rendere la torta salata più gustosa puoi sostituire la mozzarella con della scamorza affumicata.

La seconda ricetta

Stupirai i tuoi ospiti con la torta salata peperoni e tonno. Di cosa hai bisogno? Ovviamente di un rotolo di pasta sfoglia tonda, 2 peperoni (costo circa 1 euro), 2 scatolette di tonno (circa 1,5 euro), 200 g di mozzarella (circa 2 euro). Olio EVO, sale e pepe probabilmente sono già nella tua dispensa.

Prima di farcire la torta versa in una padella dell’olio. Aggiungi i peperoni tagliati a pezzettini e privati dei semi. Unisci anche sale e pepe. Nel frattempo, srotola la pasta sfoglia, in una tortiera e bucherella il fondo. Aggiungi i peperoni, il tonno in scatola sgocciolato e la mozzarella tagliata a fettine. Richiudi i bordi verso l’interno e inforna per 30 minuti ad una temperatura di 180 gradi.

Ecco, quindi, 2 ricette sfiziose con la pasta sfoglia facili e veloci.