2 ricette sfiziose con i broccoli a meno di 5 euro: ecco come le prepara lo Benedetta Parodi in pochissimi minuti

Non sai cosa cucinare per pranzo o cena? Il nostro obiettivo è consigliarti 2 ricette dal sapore incredibile che puoi preparare con un ortaggio di stagione: il broccolo. Pochi lo apprezzano, ma siamo certi che con queste 2 ricette così ricche di gusto lo ameranno sia grandi sia piccini.

Ad ottobre puoi trovare nei negozi i broccoli. Questi ortaggi sono delle crucifere, una classe di verdure particolarmente ricche di acqua e fibre. Le crucifere prendono il nome dai loro fiori che hanno 4 petali a forma di croce. Oltre ai broccoli, sono crucifere anche cavolfiori, cavoli, verze, rape, broccoletti, rucola e ravanelli.

100 grammi di broccoli hanno solo 34 calorie e sono ricchi di vitamine A, C, E. Devi sapere che i broccoli attualmente costano circa 3,50 euro al kg e che puoi preparare piatti economici e davvero sfiziosi. Oggi prepareremo 2 ricette della nota food blogger e conduttrice tv Benedetta Parodi.

2 ricette sfiziose con i broccoli a meno di 5 euro: la prima è ancora più buona il giorno dopo

La quiche di broccoli e cavolfiori si prepara velocemente. Per farla occorrono: 200 grammi di broccoli e 200 di cavolfiore, 1 cipolla e un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Useremo anche 250 millilitri di besciamella, mezzo bicchiere di latte, 50 grammi di formaggio grattugiato, un filo d’olio e un pizzico di sale.

Riduci in cimette broccoli e cavolfiori, mettili in una pentola e falli lessare in acqua salata. Intanto, trita una cipolla, aggiungi un pizzico di sale e falla dorare. Stendi la sfoglia rettangolare su una teglia.

Scola le verdure, trasferiscine metà insieme al soffritto e falle saltare in padella. Versa l’altra metà in un recipiente e aggiungi la besciamella, il latte e il sale. Con un frullatore ad immersione crea la crema e versala sulle verdure saltate in padella. Aggiungi le uova e amalgama tutti gli ingredienti.

Versa il composto sulla sfoglia, livellalo e arrotola i bordi della pasta. Fai cuocere la quiche per 30 minuti nel forno a 180 gradi.

Per 500 grammi di crucifere spenderai approssimativamente 2 euro. Per un rotolo di sfoglia intorno a un euro e per la besciamella 1,30 euro circa.

Un primo piatto così goloso e cremoso che tutti chiederanno il bis

Le lasagne con i broccoli sono deliziose. Useremo un broccolo, delle lasagne precotte, 250 grammi di besciamella, 100 grammi di formaggio grattugiato e 200 grammi di prosciutto cotto. Per insaporire servono sale, una noce di burro e uno spicchio d’aglio.

Pulisci il broccolo, taglialo grossolanamente e fallo sbollentare per pochi minuti. Intanto, fai rosolare lo spicchio d’aglio nel burro e aggiungi le cimette dei broccoli dopo averle scolate e salale. Durante la cottura schiaccialo un po’ con la forchetta e aggiungi del formaggio grattugiato.

Copri il fondo di una pirofila con della besciamella. Alterna uno strato di lasagne precotte con i broccoli, del prosciutto cotto e un po’ di besciamella. Fai almeno 2 strati e termina con una spolverata di formaggio.

Inforna la lasagna a 180 gradi e falla cuocere per 20 minuti. Il prezzo di un broccolo da circa 500 grammi è 2 euro. Una confezione di lasagne costa poco più di un euro e un etto di prosciutto costa circa 1,20 euro. Abbiamo visto 2 ricette sfiziose con i broccoli a meno di 5 euro: le proverai?

