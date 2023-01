2 ricette semplici e veloci da fare per cucinare il polpo alla famiglia

Non hai idea di come cucinare il polpo e sei alla ricerca di una ricetta veloce e semplice? Questa può proprio fare al caso tuo.

Quando in cucina ci si mette a preparare il pesce, si entra un po’ in crisi per la ricetta perfetta. In realtà molte volte bastano solo pochi ingredienti per sorprendere gli invitati. Infatti oggi vediamo qualche idea da proporre con il polpo. Questo è una tipologia di pesce che si presta a tantissime preparazioni, vediamone qualcuna.

Ingredienti polpo fritto

Per circa 6 persone le quantità e gli ingredienti necessari sono:

1 kg di polpo;

semola;

limone;

sale;

olio di semi.

2 ricette semplici e veloci da fare per cucinare il polpo in maniera alternativa

Prima di tutto bisognerà pulire il polpo per bene. Bisognerà metterlo sotto acqua corrente, eliminare gli occhi e poi asportare il becco. Successivamente lo rendiamo più sottile con un batticarne e poi lo strofiniamo bene sotto l’acqua per rimuovere la patina esterna che lo riveste. Una volta che sarà pulito, andiamo a immergere il polpo in acqua bollente, per 3 volte, tenendolo dalla testa. Facendo questo si andranno ad arricciare i tentacoli. Successivamente lo teniamo in cottura per circa 25 minuti. Una volta passato questo tempo spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare all’interno dell’acqua calda.

Friggerlo

Quando si sarà raffreddata l’acqua, ci vorrà un po’, lo scoliamo. Possiamo ora procedere con la ricetta, tagliando il polpo a tocchetti. In una ciotola mettiamo un po’ di semola e andremo a infarinarli per bene. Fatto questo in una padella mettiamo l’olio e lo lasciamo riscaldare. Quando sarà caldo buttiamo dentro il polpo e lo lasciamo cucinare. Quando sarà cotto facciamo raffreddare e mettiamo sopra un po’ di succo di limone. Questo può essere un contorno sfizioso da proporre per un aperitivo.

Pasta con crema di patate e polpo

Per un’idea primo piatto, invece, bisognerà assaggiare e provare questa ricetta:

300 g di pasta calamarata;

400 g di patate;

300 g di polpo;

100 g di pecorino grattugiato;

q.b. di sedano, cipolla, carota;

prezzemolo, sale, pepe e olio.

Prima andiamo sempre a pulire il polpo e quando sarà cotto lo tagliamo a tocchetti. Nel frattempo bisognerà cuocere le patate. Quindi le bolliamo e quando saranno morbide le lasciamo raffreddare. Nel mentre possiamo preparare il soffritto. Tagliamo sedano, cipolla e carota e li aggiungiamo in padella con un po’ di olio. Non appena l’olio sarà caldo possiamo aggiungere il polpo e lo lasciamo rosolare. Possiamo mettere adesso anche l’acqua della pasta.

Le patate adesso sono pronte per essere frullate. Le mettiamo in un mixer con un po’ di olio e acqua di cottura. Ciò che bisognerà ottenere è proprio una crema di patate. Buttiamo il purè di patate nel soffritto insieme al polpo. Quando la pasta sarà cotta uniamo il tutto nella padella. Mantechiamo con un po’ di pecorino e aggiustiamo di sale e una manciata di prezzemolo. Questa sarà una pasta da leccarsi i baffi. Sono davvero 2 ricette semplici e veloci da fare per un primo o un contorno delizioso.