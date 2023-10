2 ricette salva cena di Benedetta Rossi con le patate: costano meno di 4 euro e sono veloci e golose

Se vuoi spendere poco, cucinare le patate è sempre una buona idea. Con le patate puoi preparare davvero di tutto, da deliziosi contorni a primi piatti spettacolari. Oggi proponiamo 2 ricette di Benedetta Rossi per portare in tavola una cena coi fiocchi spendendo pochissimo.

Le patate sono un ortaggio che possiamo usare davvero in 1000 modi. Bollite, in umido, fritte, al forno, ma anche per preparare golosi puré e tortini. Insomma, se hai delle patate in casa non dovrai preoccuparti troppo.

Se devi cucinare a casa per molte persone e vuoi risparmiare un po’ di soldi, ti consigliamo di preparare un menù a base di patate. Devi sapere che un chilo di patate costa poco meno di 2 euro.

Aggiungendo pochi altri ingredienti potrai realizzare piatti veloci e ricchi di gusto. Con questo articolo, vogliamo suggerirti 2 ricette semplici della famosa conduttrice tv e food blogger Benedetta Rossi.

2 ricette salva cena di Benedetta Rossi con le patate: la prima è un goloso e filante piatto unico

Le patate alla savoiarda sono un cremoso piatto unico. Si prepara con: 600 grammi di patate, 25 grammi di burro, 100 grammi di Asiago e 100 grammi di Emmenthal, 50 grammi di formaggio grattugiato. Infine useremo anche 100 millilitri di latte, sale e pepe.

Lava, pela e taglia le patate a fette spesse, dopodiché falle bollire per 10 minuti dopo averle leggermente salate. Intanto, taglia il formaggio a cubetti e imburra una teglia o uno stampo.

Scola le patate e sistema uno stato uniforme sul fondo della teglia imburrata. Aggiungi il formaggio a cubetti, sale, pepe e metà del formaggio grattugiato. Crea ancora uno strato di patate per coprire il tutto e versa sopra il latte e il restante formaggio grattugiato.

Cuoci le patate alla savoiarda nel forno a 180 gradi per circa 30 minuti e termina con 10 minuti di grill per farle dorare. Spenderai intorno ai 1,50 euro di patate e circa 2 euro per quella quantità di Asiago e di Emmenthal.

Un contorno economico che si abbina perfettamente a secondi piatti di carne e di pesce

Le patate alla pizzaiola sono deliziose e coloratissime. Per realizzarle ci servono: 400 grammi di patate, una mozzarella, 150 grammi di pomodorini, prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e origano.

Sbuccia le patate e tagliale a fette spesse almeno un centimetro. Falle sbollentare per circa 5 minuti e falle sgocciolare. Ungi una pirofila e adagia al suo interno le patate, versaci sopra l’olio e aggiungi i pomodorini lavati ed asciugati.

A questo punto aggiungi sale, pepe e origano, mescola e inforna il tutto a 190 gradi per 25 minuti. Estrai la pirofila dal forno e guarnisci le patate con della mozzarella a fettine.

Termina la cottura con 5 minuti di grill e il contorno è servito. Ecco 2 ricette salva cena di Benedetta Rossi con le patate che ti faranno spendere pochissimo. Per questa ricetta spenderai intorno a 1 euro per le patate, mentre per i pomodori 1,70 e per la mozzarella 1,20 euro all’incirca.