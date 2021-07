Trovare lavoro non è facile e ancora meno ai tempi del Covid. La crisi economica morde e le offerte d’impiego si riducono. Per trovare una occupazione soddisfacente ecco 7 semplici trucchi per trovare il lavoro che cerchi. Ma in attesa del lavoro più adatto, si può sempre puntare a guadagnare con lavori momentanei che permettano di incassare qualche euro. In questo la tecnologia ci viene in aiuto offrendoci inedite e interessanti opportunità di guadagno.

In questo articolo vogliamo dare alcuni suggerimenti su 2 remunerativi lavori da non perdere e che tutti possono fare con un’app. Sono lavori non convenzionali, a cui magari non si avrebbe mai pensato. Proprio per questo possono offrire un’opportunità interessante.

2 remunerativi lavori da non perdere e che tutti possono fare con un’app

Sapere cosa ne pensa un consumatore del prodotto e del servizio ricevuto è di fondamentale importanza. Molto più importante è conoscere cosa pensa di un prodotto o di un servizio prima ancora che venga proposto sul mercato. Ogni volta che acquistiamo un servizio sul web o via web (attraverso prenotazioni), ci viene chiesto il feedback, che ognuno di noi rilascia gratuitamente. Immaginate quanto sarebbe vantaggioso se ci fosse una app che pagasse per sapere la nostra opinione.

Ebbene questa app, anzi queste app, perché sono molte sul web, esistono. Ci sono app che possono essere scaricate e che pagano per partecipare a sondaggi. Queste app chiedono opinioni, a volte chiedono anche di testare dei prodotti. Alla fine pagano in denaro oppure in buoni spesa o giftcard. La stessa Google, per esempio, ha una applicazione per i suoi sondaggi. Si chiama Google Opinion. Google paga i partecipanti in buoni da spendere su Google Play.

Ci sono app che richiedono di svolgere delle semplici missioni in giro per la città. Per esempio di visitare negozi e fare qualche foto ai prodotti, oppure di parlare con lo staff del negozio chiedendo alcune informazioni sui prodotti. Attività che va sotto il nome di mistery shopping. Altre volte viene richiesto di cercare alcune attività in particolari quartieri della città e di segnalarle o di fare foto a manifesti o vetrine.

Le app più professionali sono strutturate in modo che la missione sia ben specificata. Questa ha un chiaro elenco delle missioni, della mansione da svolgere e del compenso. L’utente può così scegliere quale missione preferisce compiere.

Approfondimento

5 straordinarie soluzioni che pochi conoscono per viaggiare e vivere gratis nel mondo