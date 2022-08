Un animale domestico è un’opportunità di crescita per una famiglia con bambini. Cani, gatti, ma anche tartarughe, uccellini e cavie sono capaci di insegnare molte cose ai piccoli umani. Prendersi cura significa avere rispetto dei bisogni dell’altro. Ecco perché diventare proprietario di un animale può non essere facile. Dal momento che arriva in casa, la nostra vita cambia e non possiamo pensare solo a noi. Questo deve farci riflettere sul tipo di animale che sceglieremo, sulle sue caratteristiche di specie, di razza e come individuo.

Se abbiamo deciso di prendere un gatto e abbiamo dei figli, non tutte le razze andranno bene. Stessa cosa se viviamo in appartamento. Come i cani, ci sono alcune razze più portate per la vita in un piccolo ambiente, altre con un istinto di protezione più alto ecc. Però, dopo aver scoperto queste 2 razze di gatto belle e docili, non avremo più dubbi. Capaci di adattarsi perfettamente alla vita in uno spazio ridotto, la loro priorità è trascorrere del tempo con i loro amici umani. Per questa ragione sono molto propensi a stabilire relazioni di profondo affetto e di gioco con i bambini e la famiglia. Ma scopriamole insieme.

2 razze di gatto belle e docili perfette per vivere in casa coi bambini

Pelo lungo ed enormi occhi capaci di incantare chiunque. Il Persiano è un gatto maestoso e dalle antiche origini. Si narra che il Persiano provenga dall’Iran, antica Persia, ma fu un europeo a renderlo famoso nel Mondo. È la prima razza di gatto cui si pensa quando si decide di volerne acquistare uno. Il suo portamento elegante e la sua camminata tranquilla fanno innamorare al primo sguardo. Ma dietro l’apparenza seriosa si nasconde un amante dell’ozio e della casa. Il Persiano passa le sue giornate dormendo o facendosi coccolare. Questo lo rende particolarmente adatto ai bambini che tendono ad accarezzare e strapazzare gli animali. In lui troveranno un ottimo compagno, forse non troppo dinamico.

A differenza, invece, della seconda razza di oggi, il gatto Tiffany. È una razza poco conosciuta ma molto pregiata, parente del Burmese a pelo lungo. Il Tiffany ha un manto setoso, occhi a mandorla che riflettono il blu o il colore dell’ambra. Le orecchie hanno una forma tipica arrotondata. A differenza del Persiano, in questo caso siamo davanti a un gatto che ama divertirsi. Sebbene sia mansueto e si dimostri perfetto per la vita in casa, il Tiffany è un ottimo compagno di giochi e non mostra mai aggressività. Perfetto per i bambini, anche quelli un po’ cresciuti.

