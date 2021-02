Quello che siamo è spesso definito da ciò che mangiamo. Ad esempio ci sono moltissimi cibi che fanno bene al fegato o al cuore, mentre ce ne sono altri che vanno evitati perché fanno male. Ci sono cibi che fanno bene alla vista, alla pelle o al cervello. Insomma il filosofo tedesco Feuerbache alla fine aveva ragione: “Noi siamo quello che mangiamo”.

2 piatti che fanno bene ai capelli, ne stimolano la crescita ed evitano la crescita di quelli bianchi

Vediamo allora un po’ cosa cucinare. La prima ricetta è una deliziosa zuppa di lenticchie e patate. La prima cosa da fare è tagliare le patate, le carote, le cipolle e il sedano. Inserire tutto in un tegame con dell’olio. Lasciar dorare il tutto per qualche minuto e poi aggiungere le nostre lenticchie, ovviamente già lavate. Assieme alle lenticchie aggiungere anche molta acqua. Ora lasciare cuocere le lenticchie per 40-45 minuti e il nostro primo piatto è fatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un primo piatto

Un primo piatto ottimo da fare e che fa bene ai capelli è gli spaghetti di cozze e fagioli. La ricetta è molto semplice. La prima cosa da fare è pulire le cozze, poi in una padella mettere olio, aglio e peperoncino. Mettere sul fuoco e far soffriggere un pochino.

Nel mentre far bollire l’acqua, ma prima di buttare la pasta prendere un po’ di acqua di cottura e versarla nella padella assieme alle cozze. Far cuocere per qualche minuto e poi aggiungere i fagioli. Far cuocere il tutto per circa 5/10 minuti. Una volta che la pasta è al dente scolarla e metterla nella padella.

Farla saltare per qualche minuto, far amalgamare bene i sapori, mescolare e versare poi nei piatti. Ecco 2 piatti che fanno bene ai capelli, ne stimolano la crescita ed evitano la crescita di quelli bianchi. Questi potere è dato dai fagioli, dalle cozze e dalle lenticchie.

Approfondimento

Per una pelle del viso giovane e bella bisogna evitare questi errori.